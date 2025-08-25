قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 6 قتلى و86 جريحاً
حديقة الحيوان بالجيزة تتجه للعالمية.. تفاصيل خطة التطوير بمشاركة خبراء من أوروبا وأفريقيا| فيديو
بالأسماء والأرقام.. على حسين مهدي يفضح تمويل الإخوان لإعلاميين بالخارج
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 في حادث بقنا.. صور
خامنئي: واشنطن تسعى لفرض إملاءات مذلة.. وإيران لن تُخضع
7 كبائر حذرنا منها النبي بشدة.. إياك والاقتراب منها
تأهيل المتطوعين لمكافحة المخدرات.. خطوة جديدة لـ"صندوق الإدمان" في البرامج الوقائية
سعر إم جي ZS كسر زيرو 2025.. سوق المستعمل
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025
هيتعب شوية.. طلب عاجل من وزير الرياضة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
تقرير: المفاوضات لا تُعرقل العمليات العسكرية.. إسرائيل تشترط صفقة شاملة مع حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر إم جي ZS كسر زيرو 2025.. سوق المستعمل

إم جي ZS موديل 2025
إم جي ZS موديل 2025
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الخارجي أو الداخلي، أو من الناحية الفنية والتقنية، منها السيارة الرياضية إم جي ZS والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية الكروس أوفر.

وظهرت إم جي ZS موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 970 ألف جنيه للفئة الأولى Comfort.

 إم جي ZS موديل 2025

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو؛ بأهمية إجراء الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، مع مقارنة متوسط الأسعار حسب الفئة والموديل.

مواصفات السيارة إم جي ZS موديل 2025

يمكن للسيارة إم جي ZS موديل 2025 التسارع من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر، عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

 إم جي ZS موديل 2025

وتأتي السيارة إم جي ZS موديل 2025 بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 119 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن متر.

 إم جي ZS موديل 2025

أبرز تجهيزات إم جي ZS موديل 2025

تضم السيارة إم جي ZS موديل 2025 وسائد هوائية، فرامل ABS و EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني، نوافذ كهربائية، قفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي، إضاءة نهارية، مرايات جانبية كهربائية، جنوط رياضية، وأبعاد خارجية بلغت 4314 مم للطول الكلي، و1809 مم للعرض، وبارتفاع 1624 مم.

ZS إم جي ZS إم جي ZS موديل 2025 سعر  إم جي ZS موديل 2025 سعر  إم جي ZS موديل 2025 كسر زيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

والد الطالبة عائشة أحمد

والد الطالبة ضحية التلاعب بالرغبات: الرحمة أولى من الانتقام

صاحبة السعادة

ريم نبيل: حب التمثيل يجعلني دائما أبحث على فرص جديدة

أحمد عبد القادر

خالد جاد الله: العرض الإيطالي لأحمد عبد القادر ليس ضعيف ماديا

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد