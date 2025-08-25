سعر إم جي ZS كسر زيرو 2025.. سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الخارجي أو الداخلي، أو من الناحية الفنية والتقنية، منها السيارة الرياضية إم جي ZS والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية الكروس أوفر.

وظهرت إم جي ZS موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 970 ألف جنيه للفئة الأولى Comfort.

إم جي ZS موديل 2025

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو؛ بأهمية إجراء الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، مع مقارنة متوسط الأسعار حسب الفئة والموديل.

مواصفات السيارة إم جي ZS موديل 2025

يمكن للسيارة إم جي ZS موديل 2025 التسارع من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر، عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

إم جي ZS موديل 2025

وتأتي السيارة إم جي ZS موديل 2025 بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 119 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن متر.

إم جي ZS موديل 2025

أبرز تجهيزات إم جي ZS موديل 2025

تضم السيارة إم جي ZS موديل 2025 وسائد هوائية، فرامل ABS و EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني، نوافذ كهربائية، قفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي، إضاءة نهارية، مرايات جانبية كهربائية، جنوط رياضية، وأبعاد خارجية بلغت 4314 مم للطول الكلي، و1809 مم للعرض، وبارتفاع 1624 مم.