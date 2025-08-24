الكشف عن جيب شيروكي 2026 الجديدة بمحرك هجين.. تفاصيل وأسعار

كشفت جيب عن أحدث إصداراتها من عائلة شيروكي الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، صاحبة الشعبية الكبيرة.

وجاءت سيارة شيروكي الجديدة معتمدة على الهوية الرياضية الخاصة بها، ولكن مع قدرات فنية هجينة، بالإضافة إلى مجموعة من تقنيات الحماية وأداوات المساعدة والرفاهية.

جيب شيروكي 2026

الأداء الفني لسيارة جيب شيروكي 2026

زودت جيب شيروكي موديل 2026 بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 179 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

جيب شيروكي 2026

وتأتي هذه القدرات بجانب عدد 2 من المحركات الكهربائية، بقدرة 213 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 312 نيوتن متر، مع بطارية ليثيوم أيون 1.08 كيلووات/ساعة.

جيب شيروكي 2026

يبلغ متوسط أستهلاك السيارة جيب شيروكي من الوقود بحوالي 15.7 كم لكل لتر، حيث تقدم على الطرق السريعة أفضل أداء بنسبة 14 كم/ لتر، بينما يبلغ استهلاك السيارة داخل المدينة بحوالي 17.8 كم لكل 1 لتر.

مواصفات جيب شيروكي موديل 2026

تضم السيارة جيب شيروكي موديل 2026 شاشة عدادات رقيمة قياسها 10.25 بوصة، وشاشة اخرى قياس 12.3 بوصة تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، عجلات تتراوح بين 17 و20 بوصة.

جيب شيروكي 2026

سعر السيارة جيب شيروكي موديل 2026 عالميًا

تقدم السيارة جيب شيروكي موديل 2026 في السوق الأمريكي بسعر يبدأ من 36,995 دولار أمريكي.