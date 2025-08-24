قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
إيلون ماسك يعلن إتاحة كود نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 2.5 بشكل مفتوح المصدر
شاهد.. حزن وسام أبوعلي بعد الهزيمة في أول مباراة له مع كولومبوس الأمريكي
نجم الزمالك السابق يكشف تفاصيل معاناته بعد وفاة ابنه وكلمات والده المؤلمة
لو ناوي تسافر بعد الزواج بلغ خطيبتك الأول.. إعلامية تشرح المعادلة الصعبة|فيديو
رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد
هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة؟.. اعرف الموقف الشرعي
تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا
شيكابالا: خوان ألفينا لاعب قوي وأليو ديانج محبوب.. وبن رمضان «كوالتي ثقيل»
خبير تغذية يُحذّر من أمر خطير بشأن الصبار |فيديو
الفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليوم
تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن جيب شيروكي 2026 الجديدة بمحرك هجين.. تفاصيل وأسعار

جيب شيروكي 2026
جيب شيروكي 2026
صبري طلبه

كشفت جيب عن أحدث إصداراتها من عائلة شيروكي الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، صاحبة الشعبية الكبيرة.

وجاءت سيارة شيروكي الجديدة معتمدة على الهوية الرياضية الخاصة بها، ولكن مع قدرات فنية هجينة، بالإضافة إلى مجموعة من تقنيات الحماية وأداوات المساعدة والرفاهية.

 جيب شيروكي 2026

الأداء الفني لسيارة جيب شيروكي 2026

زودت جيب شيروكي موديل 2026 بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 179 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

 جيب شيروكي 2026

وتأتي هذه القدرات بجانب عدد 2 من المحركات الكهربائية، بقدرة 213 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 312 نيوتن متر، مع بطارية ليثيوم أيون 1.08 كيلووات/ساعة.

 جيب شيروكي 2026

يبلغ متوسط أستهلاك السيارة جيب شيروكي من الوقود بحوالي 15.7 كم لكل لتر، حيث تقدم على الطرق السريعة أفضل أداء بنسبة 14 كم/ لتر، بينما يبلغ استهلاك السيارة داخل المدينة بحوالي 17.8 كم لكل 1 لتر.

مواصفات جيب شيروكي موديل 2026

تضم السيارة جيب شيروكي موديل 2026 شاشة عدادات رقيمة قياسها 10.25 بوصة، وشاشة اخرى قياس 12.3 بوصة تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، عجلات تتراوح بين 17 و20 بوصة.

 جيب شيروكي 2026

سعر السيارة جيب شيروكي موديل 2026 عالميًا

تقدم السيارة جيب شيروكي موديل 2026 في السوق الأمريكي بسعر يبدأ من 36,995 دولار أمريكي.  

جيب شيروكي جيب شيروكي 2026 مواصفات جيب شيروكي 2026 السيارة جيب شيروكي 2026

