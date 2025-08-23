قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
اليوم.. فتح باب التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
هل من ينام عن صلاة الفجر منافق؟.. الإفتاء تجيب
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم
تنظيم داعش ..هجوم إرهابي في دير الزور بسوريا
سعد لمجرد يشعل العلمين الجديدة بحضور كامل العدد و"لوك محير"| شاهد
طقس السعودية اليوم ..أمطار رعدية غزيرة تضرب عدة مناطق بالمملكة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة
ماذا تقدم جيلي أوكافانجو 2025 وكم سعرها في السعودية؟

صبري طلبه

برز اسم السيارة جيلي أوكافانجو في السوق السعودي كواحدة من أشهر السيارات العائلة المقدمة هناك، والتي تنتمي إلى فئة الـ 7 مقاعد، وتضم هذه السيارة باقة من التجهيزات تتضمن القدرات الفنية، إلى جانب تقنيات الحماية وأدوات الرفاهية، مع أسعار تبدأ من 99,995 ريال سعودي.

مواصفات جيلي أوكافانجو 2025

تعتمد جيلي أوكافانجو 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تصل إلى 218 حصانًا، و325 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك DCT.

 جيلي أوكافانجو 2025

تجهيزات جيلي أوكافانجو 2025 

تحتوي سيارة جيلي أوكافانجو 2025 على تجهيزات عصرية تتضمن، شاشة عدادات قياسها 10.25 بوصة، وشاشة اخرى تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط قياس 12.3 بوصة، مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

 جيلي أوكافانجو 2025

زودت ايضا السيارة جيلي أوكافانجو 2025 بفتحة سقف بانوراما، مقاعد جلد ذات تحكم كهربائي، مكيف هواء أوتوماتيكي، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، بصمة داخلية وخارجية، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

 جيلي أوكافانجو 2025

تأتي السيارة جيلي أوكافانجو 2025 بشاحن لاسلكي، وسائد هوائية يصل عددها إلى 6، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني، والثبات الالكتروني، نظام تحديد المسار، مرايات جانبية كهربائية، جنوط رياضية.

 جيلي أوكافانجو 2025

أسعار جيلي أوكافانجو موديل 2025 في السعودية

تقدم الفئة الأولى من جيلي أوكافانجو 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 99,995 ريال، بينما يصل سعر الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا إلى 111,725 ريال سعودي.

