أخبار السيارات| أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW.. ومفاجأة من هيونداي وكيا في السعودية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

لماذا أهدى بوتين سيارة بقيمة 22 ألف دولار لرجل أمريكي؟

أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجدل بعد أن أهدى رجلًا أمريكيًا سيارة تبلغ قيمتها 22 ألف دولار، في خطوة وُصفت بأنها رسالة سياسية وإنسانية في آن واحد.

المحبوباتان.. أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW

في مفاجأة غير مسبوقة، كشفت مرسيدس عن أول سيارة في تاريخها تعمل بمحرك من شركة BMW، لتجمع بين فخامة التصميم الألماني وقوة الأداء.

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

اقتربت شركتا هيونداي وكيا من تحقيق إنجاز مهم في سوق السيارات السعودي، بعد تسجيل مبيعات قوية تنافس كبار المصنعين العالميين.

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

أعلنت شركة BYD الصينية عن إطلاق مدينة ملاهي ضخمة مخصصة لعشاق السيارات، لتكون الأولى من نوعها عالميًا وتجمع بين الترفيه والتكنولوجيا.

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

أعلنت شركة جيب عن استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي في أحد المكونات، ما يثير المخاوف بشأن سلامة القيادة.