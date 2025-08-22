قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

عزة عاطف

كشفت شركة جيب عن استدعاء 78,989 سيارة رانجلر من طرازي 2024 و2025 بعد اكتشاف مشكلة في نظام مراقبة ضغط الإطارات. 

يتمثل الخلل في كابل يمكن أن ينضغط أثناء التركيب، ما يؤدي إلى تعطيل عمل النظام ومنع السائقين من تلقي التحذيرات عند انخفاض الضغط، وهو أمر شائع عند القيادة على الطرق الوعرة بعد تفريغ الهواء من الإطارات.

تفاصيل عطل سيارات جيب

أوضحت التحقيقات أن كابل هوائي التشغيل عن بُعد قد يُحشر أسفل حامل سحب حزام الأمان الخلفي الأيسر، ما يعطل قدرة النظام على قراءة الضغط بدقة.

في بعض الحالات، قد يضيء مؤشر التحذير، بينما في حالات أخرى قد لا يظهر أي إنذار، مما يزيد من احتمالية المخاطر على الطريق.

كانت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة قد فتحت تحقيقًا في أكتوبر الماضي بعد تلقيها شكاوى حول إضاءة غير مبررة لمصابيح تحذير ضغط الإطارات في سيارات رانجلر. 

وبعد أشهر من المتابعة، توصلت شركة فيات كرايسلر في يوليو إلى أن السبب يعود إلى مشكلة في التركيب قد تؤدي إلى انضغاط الكابل.

كجزء من عملية الاستدعاء، سيتم إخطار مالكي السيارات عبر البريد بداية الشهر المقبل. 

وسيطلب منهم التوجه إلى الوكلاء المعتمدين، حيث سيقوم الفنيون بفحص كابل النظام واستبداله إذا لزم الأمر. 

إلا أن الإشعارات الموجهة للتجار أوضحت أن الحل النهائي غير متوفر بعد بشكل كامل.

على الرغم من الاستدعاء الكبير، تشير تقديرات جيب إلى أن 1% فقط من السيارات المتأثرة قد تعاني بالفعل من هذا الخلل، أي ما يقارب 790 وحدة. 

ومع ذلك، فضلت الشركة اتخاذ إجراء وقائي لضمان سلامة عملائها.

