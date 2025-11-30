بعد كارثة رحلة مدرسة النصر.. تساؤلات برلمانية تفجّر ملف الرحلات المدرسية وتأمين الطلاب

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بشأن الواقعة المأساوية التي شهدتها مدرسة النصر القومية للغات التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة، وذلك خلال “يوم ترفيهي” نظمته المدرسة داخل إحدى الملاهي الخاصة.

وأسفرت الحادثة عن إصابات بالغة لعدد من طلاب المرحلة الابتدائية، بينها نزيف في المخ لطفلة بالصف الثاني الابتدائي وارتجاج في المخ لتلميذ آخر، عقب انفجار إحدى الزحاليق الهوائية أثناء وجود الطلاب عليها.

وأكد النائب أشرف أمين في بيان له أن مثل هذه الحوادث تكشف عن قصور خطير في آليات تنظيم الرحلات المدرسية ومراجعة اشتراطات السلامة في الأماكن المتعاقد معها، محذرًا من أن إهمال إجراءات التأمين يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة مئات الآلاف من الطلاب الذين يشاركون سنويًا في الأنشطة المدرسية.

وطرح 6 تساؤلات ساخنة على الوزير، مطالبًا بردود واضحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث وهى :

1. كيف حصلت الملاهي المتعاقد معها على الموافقات الفنية والتأمينية التي تسمح باستقبال الرحلات المدرسية؟

2. هل أجرت المدرسة مراجعة فنية للمكان قبل تنظيم اليوم الترفيهي؟

3. ما هي الإجراءات التأديبية المتخذة ضد مسؤولي المدرسة المقصرين؟

4. هل توجد ضوابط إلزامية لاختيار الأماكن التي تستضيف الرحلات، أم يترك الأمر لاجتهاد الإدارات المدرسية؟

5. ما خطة الوزارة لإعادة تقييم منظومة الرحلات المدرسية على مستوى الجمهورية؟

6. وكيف ستضمن الوزارة وجود معايير سلامة إلزامية للألعاب الهوائية والأنشطة الترفيهية قبل السماح باستخدامها؟

وشدد النائب أشرف أمين على أن الحفاظ على أرواح الطلاب يجب أن يكون أولوية قصوى، مؤكدًا على ضرورة عدم التهاون مع أي تقصير، وأنه لا بد من وضع منظومة محكمة لتنظيم الرحلات وضمان التأمين الكامل على الأطفال قبل السماح لهم بالمشاركة في أي نشاط خارج المدرسة.