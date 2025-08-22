قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
تدريس البرمجة وتفعيل أنشطة رياضيات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
تصفية 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالمنوفية
محافظ كفر الشيخ: الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة
مجـ زرة جديدة في غزة.. الاحتلال يستهدف النازحين ويخلف عشرات الشهداء
تحذير من انستاباي لعملائه بهذا التوقيت
سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب حي الزيتون
استئصال ورم 40 كيلو من بطن مريضة.. معهد ناصر يجري العملية مجانا
رئيس الوزراء يشارك في جلسة تعزيز قدرة الدول الأفريقية على إدارة الديون بمؤتمر التيكاد
مدبولي لنظيره الياباني: نتطلع لتوسيع التعاون بين البلدين ليشمل الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ومنطقة صناعية يابانية
نيجيريا.. ترحيل 102 أجنبيًا أدينوا في قضايا نصب إلكتروني
كاتس: وافقنا على خطط الجيش للقضاء على حماس وإخلاء السكان من غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
عزة عاطف

تقترب شركتا هيونداي وكيا الكوريتان من إزاحة تويوتا اليابانية عن عرش أكثر العلامات مبيعًا في المملكة العربية السعودية، بعد أن حققتا أداءً لافتًا في السوق خلال النصف الأول من عام 2025. 

فقد استحوذتا على 23% من إجمالي المبيعات البالغة 412,920 سيارة، مقابل 28% فقط لتويوتا، ما يجعل الفارق بين الطرفين ضئيلاً للغاية.

طرازات شعبية تقود المبيعات في السعودية 

حققت هيونداي أكسنت نجاحًا بارزًا في السوق السعودي، حيث بيع منها 19,080 سيارة جديدة، بينما جاءت كيا بيجاس في صدارة طرازات كيا مع 15,530 سيارة مباعة خلال الفترة من يناير حتى يونيو. 

يعكس هذا الإقبال ثقة المستهلكين المحليين في السيارات الكورية من حيث السعر التنافسي والتجهيزات.

صعود العلامات الصينية

يشهد السوق السعودي تنوعًا متزايدًا مع دخول علامات السيارات الصينية بقوة، إذ بلغت حصتها مجتمعةً 12% من إجمالي المبيعات. 

ويرى محللون أن هذه النسبة مرشحة للنمو، في ظل المنافسة السعرية والجودة المتطورة التي تقدمها الشركات الصينية.

استثمارات استراتيجية في السعودية

تولي السعودية اهتمامًا خاصًا بصناعة السيارات كجزء من خططها الاقتصادية، إذ يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة أغلبية في شركة لوسيد الأمريكية، وساهم في تأسيس مصنع محلي بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا. 

كما دخل الصندوق في مشروع مشترك مع هيونداي موتور بنسبة ملكية تصل إلى 70%.

ضمن هذا التعاون، يجري إنشاء منشأة إنتاج ضخمة في المملكة من المقرر افتتاحها في الربع الأخير من عام 2026، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة سنويًا، ستخصص لبناء سيارات كهربائية وأخرى بمحركات احتراق داخلي. 

وحتى الآن لم تكشف هيونداي عن الطرازات التي ستصنع محليًا، أو ما إذا كان المصنع سيشمل إنتاج سيارات كيا وجينيسيس أيضًا.

