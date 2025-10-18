أخبار التكنولوجيا| سامسونج تكشف عن خطوة غير متوقعة للمستخدمين.. ظهور عملة معدنية تحمل صورة ستيف جوبز

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة هواوي، إلى جانب هاتف nova 14 Flip S الجديد عن إضافة جديدة إلى سلسلة nova 14، حيث كشفت عن nova 14 Lite (المعروف أيضا باسم Vitality Edition).

الوداع لـ OneDrive.. سامسونج تكشف عن خطوة غير متوقعة للمستخدمين

أعلنت شركة سامسونج، أنها ستتوقف عن استخدام خدمة OneDrive من مايكروسوفت كحل للتخزين السحابي في تطبيق Samsung Gallery بدءا من 11 أبريل 2026، وذلك لصالح خدمة التخزين السحابي الخاصة بها Samsung Cloud.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية وخزانة الولايات المتحدة عن إضافة ستيف جوبز والكمبيوتر الفائق Cray-1 إلى سلسلة عملات "الابتكار الأمريكي" من فئة الدولار الواحد لعام 2026.

أعلنت شركة نوبيا عن إطلاق هاتفيها الجديدين RedMagic 11 Pro و 11 Pro+ في الصين، حيث يمثلان أحدث هواتفها الرائدة التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5.

iPad Pro M5.. كل ما تحتاج معرفته عن أقوى جهاز لوحي من آبل

أعلنت شركة آبل الأمريكية، عن جهازها اللوحي الجديد iPad Pro M5، ويتميز هذا الجهاز بتصميم نحيف وخفيف الوزن مع معالج M5 المتطور، الذي يجمع بين أداء استثنائي في المعالجة وقدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي.

منذ إطلاق نظام كاميرا TrueDepth مع آيفون X، شهدت الكاميرا الأمامية تطورات تدريجية، حيث تم إضافة ميزات مثل الوضع الليلي، الأنماط الفوتوغرافية، دقة صورة أعلى، و فيديو 4K على مر السنين.

أطلقت شركة Vertu، هاتفها الجديد Agent Q، ليكون تحفة تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتطورة.

كشفت تقارير جديدة عن تأجيل إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26 من سامسونج إلى شهر مارس 2026 بدلا من يناير، بسبب مشاكل في التطوير والتصميم.