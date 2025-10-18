عالم من الفخامة.. هاتف جديد بتصميم صادم وميزات لا تصدق يغزو الأسواق

أطلقت شركة Vertu، هاتفها الجديد Agent Q، ليكون تحفة تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتطورة.

مواصفات هاتف Vertu Agent Q

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يأتي هاتف Vertu Agent Q بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.02 بوصة ودقة 1080x2340 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز.

يعمل هاتف Vertu Agent Q، بمعالج Snapdragon 8 Elite من فئة "Supreme"، الذي يعد من أقوى المعالجات المتاحة.

يمتلك الهاتف 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5565 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات.

تشمل الكاميرات كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصور OIS، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل مع قدرة Super Macro لمسافة 2.5 سم، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل مع زوم بصري 2x، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

من ناحية الميزات الفاخرة، يحتوي الهاتف على مكبرات صوت استيريو مزدوجة مع DTS Ultra لتحسين الصوت، وشريحة تشفير مخصصة لضمان الأمان.

كما يتم تقديم 10 تيرابايت من التخزين السحابي عند شراء الهاتف. تم تجديد Ruby Key لتصبح Ruby Talk، وهي خدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال شبكة AIGS الموزعة، مع أكثر من 200 وكيل متخصص في تنفيذ الأوامر.

وفي حالة فشل الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدم العودة إلى خدمة الكونسيرج البشري على مدار الساعة.

هاتف Vertu Agent Q

أما بالنسبة للتصميم، فإن الهاتف مغلف بـ جلد تمساح فاخر، ويأتي مع حجرة بطاقة SIM بتصميم جناح صقر، و مفصلة سويسرية، و مكونات مجمعة يدويا، بالإضافة إلى طلاء ذهب سميك و وسادة سيراميكية، وهو ما يجعل الهاتف ليس مجرد تصميم بل طقوس فاخرة.

أما بالنسبة للسعر والتوافر، لم يتم الإعلان عنه بعد، ولكن الهاتف متاح فقط للشراء من Harrods في لندن، مما يعكس عودة Vertu إلى منزلها الروحي مع تقديم تكنولوجيا متطورة وفخامة غير مسبوقة.