فتحي سند: كأس العرب ليس بطولة عادية .. موسم كامل من الشغف في نسخة واحدة

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بالأجواء المميزة لبطولة كأس العرب المقامة في قطر، مؤكدًا أنها ليست مجرد بطولة تقليدية، بل حدث كروي شامل يضاهي بطولات كبرى في التنظيم والمتعة والإثارة.

وقال سند في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك إن كأس العرب يمثّل “موسمًا كاملًا من الشغف في نسخة واحدة”، مشيرًا إلى أن كل مباراة في البطولة تحمل قصة خاصة، وأن الجماهير تعيش أحداثها لحظة بلحظة وسط أجواء حماسية أشبه بـ”مونديال مصغّر”.

وأضاف أن التنظيم القطري قدّم صورة مشرفة عبر ملاعب عالمية وتجهيزات تضاهي أكبر البطولات، موضحًا أن المنتخبات المشاركة لا تخوض المنافسات لمجرد الوجود، بل تتعامل بروح عالية ورغبة حقيقية في تحقيق اللقب، وهو ما أفرز مواهب جديدة ونجومًا لفتت الأنظار، فضلًا عن مفاجآت قلبت موازين التوقعات.

وأشار سند إلى أن البطولة نجحت في جمع العرب تحت سقف واحد، في أجواء تجمع بين المتعة الكروية والتنافس الشريف، مؤكدًا أن الفرق صاحبة الشخصية والإصرار والعزيمة هي التي ستكتب التاريخ في هذه النسخة الاستثنائية.

واختتم قائلًا إن كأس العرب هذا العام “بطولة فعلاً للتاريخ”، لما تحمله من قيمة ومعنى وإثارة وتوحيد للجماهير العربية.