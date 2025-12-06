الغندور عن فوز الجزائر على البحرين: أكبر نتيجة في بطولة العرب

علق الإعلامي خالد الغندور على فوز منتخب الجزائر على منتخب البحرين في كأس العرب.

الجزائر والبحرين

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اكبر نتيجة في بطولة العرب الجزائر تحرز الهدف الخامس في مرمي البحرين لتصبح النتيجة ٥ أهداف مقابل هدف وحيد و رسميا خروج البحرين".

بخماسيه مقابل هدف ... الجزائر تكتسح البحرين في كأس العرب

حقق منتخب الجزائر فوزا مبهرا أمام نظيره البحرين في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره البحرين بنتيجة بخماسيه مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من كأس العرب، علي ملعب خليفة الدولي.

أحرز رضوان بركان، لاعب منتخب الجزائر الهدف الأول في الدقيقة 24 من زمن اللقاء.

وتمكن مهدي عبد الجبار لاعب منتخب البحرين، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 27 من زمن المباراة.

ونجح عادل بولبينة في إعادة الجزائر للمقدمة بالدقيقة 30 من زمن المباراة.

وحصل منتخب الجزائر على ركلة جزاء، ونجح ياسين بنزيا في توسيع الفارق للأخضر في الدقيقة 45+7 من عمر اللقاء.

وأحرز رضوان بركان الهدف الثاني له والرابع للجزائر في الدقيقة 48.

وأكد عادل بولبينة على تفوقه في المباراة بتسجيله الهدف الخامس للمنتخب الجزائري في الدقيقة 80 من زمن المباراة.