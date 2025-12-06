قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يبدأ جولته في الأردن ويشارك في ندوة "الكنيسة بين وحدة الإيمان والتأثير المجتمعي"
الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة
تشكيل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في بطولة كأس العرب
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تزايد التوتر بين طوكيو وبكين.. مناورات صينية بطائرات مقاتلة قرب جزيرة أوكيناوا اليابانية
حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار
دوللي شاهين تكشف عن سر جمالها في ندوة صدي البلد | فيديو
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى
الغندور عن فوز الجزائر على البحرين: أكبر نتيجة في بطولة العرب

باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد الغندور على فوز منتخب الجزائر على منتخب البحرين في كأس العرب.

الجزائر والبحرين 

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اكبر نتيجة في بطولة العرب الجزائر تحرز الهدف الخامس في مرمي البحرين لتصبح النتيجة  ٥ أهداف  مقابل هدف وحيد  و  رسميا خروج البحرين".

بخماسيه مقابل هدف ... الجزائر تكتسح البحرين في كأس العرب

حقق منتخب الجزائر فوزا مبهرا أمام نظيره البحرين في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

حقق منتخب الجزائر الفوز  على نظيره البحرين بنتيجة بخماسيه مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من كأس العرب، علي ملعب خليفة الدولي.

أحرز رضوان بركان، لاعب منتخب الجزائر الهدف الأول في الدقيقة 24 من زمن اللقاء.

وتمكن مهدي عبد الجبار لاعب منتخب البحرين، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 27 من زمن المباراة.

ونجح عادل بولبينة في إعادة الجزائر للمقدمة بالدقيقة 30 من زمن المباراة.

وحصل منتخب الجزائر على ركلة جزاء، ونجح ياسين بنزيا في توسيع الفارق للأخضر في الدقيقة 45+7 من عمر اللقاء.

وأحرز رضوان بركان الهدف الثاني له والرابع للجزائر في الدقيقة 48. 

وأكد عادل بولبينة على تفوقه في المباراة بتسجيله الهدف الخامس للمنتخب الجزائري في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

زيلنسكي: محادثات متقدمة مع مبعوثي واشنطن لدفع جهود السلام

جنوب إفريقيا .. مقـ.ـتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في إطلاق نار في بريتوريا

السفير الأمريكي يبدأ جولة في إسرائيل والأردن لبحث تنفيذ خطة النقاط العشرين

تحذير لمرضى الكلى .. ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة؟

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

صورة من اللقاء

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

