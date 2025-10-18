قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
السعر 274 جنيه.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
الهاتف الذي يغير قواعد اللعبة.. نوبيا تكشف عن RedMagic 11 Pro+

RedMagic 11 Pro+
RedMagic 11 Pro+
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة نوبيا عن إطلاق هاتفيها الجديدين RedMagic 11 Pro و 11 Pro+ في الصين، حيث يمثلان أحدث هواتفها الرائدة التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز الهاتفان بشاشة BOE X10 AMOLED بقياس 6.85 بوصة، مع دقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، مما يوفر تجربة مرئية رائعة للألعاب والمحتوى المتنوع. 

كما أن الشاشة تأتي مع نسبة شاشة إلى جسم عالية تصل إلى 95.3% وحواف رقيقة للغاية بسمك 1.25 مم.

تتمثل إحدى المزايا الفريدة لهذه الهواتف في نظام التبريد المبتكر. حيث يتم تزويد كلا الهاتفين بمروحة تبريد نشطة مدمجة بالإضافة إلى غرفة تبريد مائعة من المعدن السائل.

RedMagic 11 Pro+

في حين أن RedMagic 11 Pro+ يحتوي على تقنية تبريد مائي نابض لتوفير تحسينات إضافية في تبديد الحرارة، ما يضمن أداء مستقرا في الألعاب والمهام المكثفة.

بالنسبة للبطارية، يتمتع RedMagic 11 Pro ببطارية كبيرة سعة 8000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 80 وات، أما 11 Pro+ فيأتي ببطارية 7500 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات و الشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات، مما يعزز راحة المستخدم أثناء التنقل.

الهاتفان مزودان بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل لكل من الكاميرا الرئيسية وكاميرا ذات زاوية واسعة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي 16 ميجابكسل مدمجة تحت الشاشة. 

ومن حيث الأداء، يعمل الهاتفان بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وتأتي الهواتف مع شريحة R4 للألعاب المطورة خصيصا من نوبيا لتعزيز أداء الألعاب. 

كما يتوفر الهاتفان مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت من LPDDR5T وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من UFS 4.1، مما يوفر قدرة كبيرة على التعامل مع التطبيقات والملفات الثقيلة.

من حيث المميزات الإضافية، تدعم الهواتف Wi-Fi 7، و NFC، و مدخل سماعات 3.5 مم، بالإضافة إلى مقاومة للماء IPX8، مع ثلاثة ميكروفونات و مكبرات صوت ستيريو لتعزيز تجربة الصوت.

أما بالنسبة للألوان والأسعار، يتوفر RedMagic 11 Pro بلوني الفضي والاسود، ويبدأ سعره من 4999 يوان (حوالي 700 دولار) للنسخة 12 + 256 جيجابايت، بينما يصل إلى 5699 يوان (حوالي 800 دولار) للنسخة 16+ 512 جيجابايت. 

أما RedMagic 11 Pro+ فيأتي بخيارات شفافة مثل الفضي والاسود، وتبدأ أسعاره من 5699 يوان (حوالي 800 دولار) للنسخة 12 + 256 جيجابايت، وقد تصل إلى 7699 يوان (حوالي 1080 دولار) للنسخة 24 جيجابايت + 1 تيرابابت.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

تشغيل المحطات بالغربية

رئيس مياه الشرب بالغربية يوجه مساعديه بتكثيف المرور على المحطات لضمان تشغيلها

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف: الشراكات الدولية والمحلية أحدثت نقلة نوعية في النباتات الطبية والعطرية

النائب السيد سيد أحمد القفاص

النائب السيد القفاص يؤدي اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ عن محافظة البحيرة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

