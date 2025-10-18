الهاتف الذي يغير قواعد اللعبة.. نوبيا تكشف عن RedMagic 11 Pro+

أعلنت شركة نوبيا عن إطلاق هاتفيها الجديدين RedMagic 11 Pro و 11 Pro+ في الصين، حيث يمثلان أحدث هواتفها الرائدة التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز الهاتفان بشاشة BOE X10 AMOLED بقياس 6.85 بوصة، مع دقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، مما يوفر تجربة مرئية رائعة للألعاب والمحتوى المتنوع.

كما أن الشاشة تأتي مع نسبة شاشة إلى جسم عالية تصل إلى 95.3% وحواف رقيقة للغاية بسمك 1.25 مم.

تتمثل إحدى المزايا الفريدة لهذه الهواتف في نظام التبريد المبتكر. حيث يتم تزويد كلا الهاتفين بمروحة تبريد نشطة مدمجة بالإضافة إلى غرفة تبريد مائعة من المعدن السائل.

RedMagic 11 Pro+

في حين أن RedMagic 11 Pro+ يحتوي على تقنية تبريد مائي نابض لتوفير تحسينات إضافية في تبديد الحرارة، ما يضمن أداء مستقرا في الألعاب والمهام المكثفة.

بالنسبة للبطارية، يتمتع RedMagic 11 Pro ببطارية كبيرة سعة 8000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 80 وات، أما 11 Pro+ فيأتي ببطارية 7500 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات و الشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات، مما يعزز راحة المستخدم أثناء التنقل.

الهاتفان مزودان بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل لكل من الكاميرا الرئيسية وكاميرا ذات زاوية واسعة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي 16 ميجابكسل مدمجة تحت الشاشة.

ومن حيث الأداء، يعمل الهاتفان بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وتأتي الهواتف مع شريحة R4 للألعاب المطورة خصيصا من نوبيا لتعزيز أداء الألعاب.

كما يتوفر الهاتفان مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت من LPDDR5T وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من UFS 4.1، مما يوفر قدرة كبيرة على التعامل مع التطبيقات والملفات الثقيلة.

من حيث المميزات الإضافية، تدعم الهواتف Wi-Fi 7، و NFC، و مدخل سماعات 3.5 مم، بالإضافة إلى مقاومة للماء IPX8، مع ثلاثة ميكروفونات و مكبرات صوت ستيريو لتعزيز تجربة الصوت.

أما بالنسبة للألوان والأسعار، يتوفر RedMagic 11 Pro بلوني الفضي والاسود، ويبدأ سعره من 4999 يوان (حوالي 700 دولار) للنسخة 12 + 256 جيجابايت، بينما يصل إلى 5699 يوان (حوالي 800 دولار) للنسخة 16+ 512 جيجابايت.

أما RedMagic 11 Pro+ فيأتي بخيارات شفافة مثل الفضي والاسود، وتبدأ أسعاره من 5699 يوان (حوالي 800 دولار) للنسخة 12 + 256 جيجابايت، وقد تصل إلى 7699 يوان (حوالي 1080 دولار) للنسخة 24 جيجابايت + 1 تيرابابت.