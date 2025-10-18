قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
iPad Pro M5.. كل ما تحتاج معرفته عن أقوى جهاز لوحي من آبل

iPad Pro M5
iPad Pro M5
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل الأمريكية، عن جهازها اللوحي الجديد iPad Pro M5، ويتميز هذا الجهاز بتصميم نحيف وخفيف الوزن مع معالج M5 المتطور، الذي يجمع بين أداء استثنائي في المعالجة وقدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي. 

وبحسب ما ذكره موقع “macworld”، يأتي المعالج الجديد M5 من آبل مع وحدة معالجة رسومات تحتوي على مسرع عصبي في كل نواة، ما يعزز الأداء بشكل ملحوظ. 

كما يوفر جهاز iPad Pro M5 سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي أسرع بمعدل 3.5 مرة مقارنة بالإصدار السابق، ويحقق أداء أسرع 5.6 مرات مقارنة بـ iPad Pro مع معالج M1.

يمتاز جهاز iPad Pro M5 بشاشة Retina Ultra XDR التي تعمل بتقنية OLED الثنائية الطبقات، مما يتيح سطوعا مذهلا يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع. 

جهاز iPad Pro M5

توفر هذه الشاشة وضوحا عاليا وتباينا استثنائيا، مما يجعل الجهاز مثاليا للمحترفين واللاعبين على حد سواء، كما أنه مزود بشريحة N1 التي تدعم تقنية Wi-Fi 7 و Bluetooth 6، ما يحسن من أداء الاتصال اللاسلكي، بالإضافة إلى مودم C1X الذي يدعم الجيل الخامس 5G ويعزز من أداء البيانات الخلوية بنسبة 50% مقارنة بالأجيال السابقة.

يأتي الجهاز الجديد بتصميم نحيف للغاية، حيث يبلغ سمكه 5.3 ملم للطراز 11 بوصة و 5.1 ملم للطراز 13 بوصة، مما يجعله أنحف جهاز iPad على الإطلاق. 

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد iPad Pro M5 في تصنيعه على مواد معاد تدويرها بنسبة 30%، ويستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 55%، وهو ما يعكس التزام آبل بأهدافها البيئية المستدامة.

تدعم أجهزة iPad Pro الجديدة ملحقات متطورة مثل قلم Apple Pro و لوحة المفاتيح Magic Keyboard، مما يتيح للمستخدمين إمكانية الكتابة والقيام بالأعمال الإبداعية بسهولة وسلاسة. 

مع معالج M5 الجديد، يقدم الجهاز أيضا تحسينات كبيرة في الذاكرة والنطاق الترددي، حيث يأتي مع 12GB من الذاكرة العشوائية كحد أدنى، و سرعات قراءة وكتابة عالية.

فيما يتعلق بالأسعار، يبدأ سعر iPad Pro 11 بوصة من حوالي 999 دولار، بينما يبدأ سعر iPad Pro 13 بوصة من 1199 دولار يتوفر الجهاز للطلب المسبق بدءا من 15 أكتوبر، على أن يصل إلى العملاء في 22 أكتوبر 2025.

