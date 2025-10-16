قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نظارة أم آلة خارقة؟.. آبل Vision Pro بمعالج M5 تثير الدهشة والجدل

آبل Vision Pro
آبل Vision Pro
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة آبل، رسميا، عن نسخة محدثة من نظارة الواقع المختلط Vision Pro، والتي تحتفظ بمعظم مزايا الإصدار الأصلي الذي تم إطلاقه في عام 2023، إلا أنها باتت الآن مدعومة بشريحة Apple M5 الجديدة، ما يعد قفزة نوعية في أداء الرسوميات والذكاء الاصطناعي.

آبل تكشف عن نظارة Vision Pro مزود بشريحة M5 وتقنيات متقدمة

تعمل النظارة المحدثة بنظام التشغيل visionOS 26، وتأتي مع سوار جديد باسم Dual Knit Band، يتميز بتصميم مبطن ومريح يوفر ملاءمة أفضل للاستخدام الطويل.

بحسب آبل، تتيح شريحة M5 عرض عدد أكبر من البكسلات بنسبة 10% على شاشات micro-OLED مقارنة بالإصدار السابق، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ما يقلل من تشوش الحركة ويوفر تجربة أكثر سلاسة في العرض الافتراضي على أجهزة Mac.

نظارة Vision Pro

أداء معزز بفضل شريحة M5

شريحة M5 مبنية بتقنية تصنيع 3 نانومتر، وتضم وحدة معالجة مركزية مكونة من 10 أنوية، ووحدة معالجة رسومية بـ10 أنوية تدعم تتبع الأشعة Ray Tracing وتظليل الشبكات Mesh Shading، مما يمكن المطورين من تحسين الإضاءة والظلال والانعكاسات في الألعاب المتقدمة مثل "Control".

كما تحتوي النظارة على محرك عصبي مكون من 16 نواة، يوفر سرعة أعلى بنسبة 50% في تطبيقات النظام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويصل إلى ضعف الأداء في التطبيقات الخارجية.

 

تحسين عمر البطارية وملحقات إضافية

تشير آبل إلى أن النظارة المحدثة يمكن أن تعمل حتى ساعتين ونصف من الاستخدام العام، و3 ساعات من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة.

أما السوار الجديد Dual Knit Band، فقد تم تصنيعه بتقنية حياكة ثلاثية الأبعاد، ويتميز بهيكل مزدوج الضلوع يوفر دعما أفضل للتهوية والراحة، كما يتضمن قرص ضبط مزدوج الوظيفة يسمح بتعديل القياس بشكل فوري للحصول على أفضل ملاءمة.

السوار متوفر أيضا كإكسسوار مستقل بسعر 99 دولارا، وبالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى عدسات طبية، توفر آبل إدخالات بصرية من Zeiss، تشمل عدسات القراءة بسعر 99 دولارا، والعدسات المخصصة للنظر بسعر 149 دولارا.

 

سعر نظارة Vision Pro

تبدأ أسعار نظارة Vision Pro المزودة بشريحة M5 من 3499 دولار لنسخة التخزين الأساسية بسعة 256 جيجابايت، وتشمل السوار الجديد. 

كما تتوفر النسخ الأعلى بسعة 512 جيجابايت مقابل 3699 دولار، ونسخة 1 تيرابايت بسعر 3899 دولار، وتتوفر النظارة حاليا للطلب المسبق في عدد من الدول، وستبدأ مبيعاتها رسميا عبر متاجر آبل يوم 22 أكتوبر.

آبل Vision Pro نظارة Vision Pro Apple Vision Pro

