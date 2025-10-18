قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

ظهور عملة معدنية تحمل صورة ستيف جوبز.. ما السر وراء هذه الخطوة التاريخية

ستيف جوبز
ستيف جوبز
شيماء عبد المنعم

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية وخزانة الولايات المتحدة عن إضافة ستيف جوبز والكمبيوتر الفائق Cray-1 إلى سلسلة عملات "الابتكار الأمريكي" من فئة الدولار الواحد لعام 2026.

وبحسب ما ذكره موقع “tomshardware”، ستصك هذه العملات تكريما للإنجازات التاريخية في مجال الحوسبة في ولايتي كاليفورنيا وويسكونسن، لتضاف إلى قائمة الرموز التي تشمل رؤساء سابقين وتمثال الحرية.

عملة ستيف جوبز من كاليفورنيا


تتميز عملة ستيف جوبز بتصويره في مشهد طبيعي خلاب من تلال البلوط المتدحرجة في شمال كاليفورنيا، حيث يجسد جوبز وهو جالس على الأرض بطريقة تعكس شخصيته المبدعة. 

التصميم الذي أنجزته الفنانة إيلانا هاغلر والفنانة فيبي هيمبيل، يدمج بين جمال الطبيعة الكاليفورنية وشخصية جوبز الملهمة التي ساهمت في تشكيل مستقبل الحوسبة الشخصية. 

وقد أضافت العملة عبارة "اصنع شيئا رائعا" على الحافة العليا، وهي جزء من اقتباس شهير لجوبز، إضافة إلى عنوان الكتاب الذي صدر بعد وفاته في 2023.

أسس ستيف جوبز شركة آبل في عام 1976 مع شريكه ستيف وزنياك، وقدم أول حاسوب شخصي Apple I في نفس العام، تلاه Apple II في العام التالي. 

وفي فترة عودته الثانية إلى آبل في 1997، أشرف على إطلاق منتجات ثورية مثل iPhone وMacBook Air وiMac، توفي جوبز عام 2011 بعد صراع مع السرطان، وحصل على وسام الحرية الرئاسي بعد وفاته في 2022.

عملة ستيف جوبز والكمبيوتر الفائق Cray-1

عملة الكمبيوتر الفائق Cray-1 من ويسكونسن

تكرم عملة ويسكونسن Cray-1، أحد أشهر أجهزة الكمبيوتر الفائقة في تاريخ الحوسبة، تم تصميم هذا الكمبيوتر بواسطة سي مور كراي، الأب المؤسس لحوسبة الخوادم الفائقة، في شركة Cray Research في مدينة تشيبيوا فولز، ويسكونسن.

وكان Cray-1 الأسرع في العالم بين عامي 1976 و1982، بسرعة مذهلة تبلغ 170 مليون عملية نقطة عائمة في الثانية، بفضل استخدامه المبتكر للدارات المتكاملة.

تظهر العملة شكلا دائريا مميزا للـ Cray-1 مع بنوك الكمبيوتر المحيطة، ويظهر اسم "Cray-1 Supercomputer" من قلب الآلة، مع توقيعات الفنان بول رومانو والنحات جون ب. مكجرو.

العملات الأخرى في البرنامج

بالإضافة إلى هاتين العملتين، سيتم إصدار عملات أخرى في عام 2026 لتكريم نورمان بورلاوغ من آيوا لاكتشافاته في مجال الزراعة، واختراع التبريد المحمول في مينيسوتا. 

وسيستمر برنامج الابتكار الأمريكي حتى عام 2032 ليشمل اختراعات من جميع الولايات الأمريكية الخمسين، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا والخمس مناطق الأمريكية.

سلسلة عملات الابتكار الأمريكي


تستمر سلسلة العملات التي تظهر الابتكارات الأمريكية الهامة، حيث تم إصدار عملات سابقة تتعلق بتاريخ الحوسبة مثل عملة نيو هامبشاير التي تكرم رالف باير مبتكر لعبة Handball لجهاز Magnavox Odyssey، أول جهاز ألعاب فيديو منزلي.

ستيف جوبز عملة ستيف جوبز آبل عملة الكمبيوتر الفائق Cray 1

