رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي

وجه رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا راوي عين الدين، رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا إنه وجد لغة لوقف الحرب، و ذلك بحسب قناة " روسيا اليوم".

وقال عين الدين إن الرئيس السيسي "جاهد للتوصل إلى الاتفاق باستراتيجية كبيرة، ووجد لغة واحدة مع رؤساء الدول ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لذلك نحن نشكره".

وترأس السيسي وترامب، قمة دولية للسلام في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم الاثنين الماضي، شهدت التوقيع على وثيقة شاملة لإنهاء الحرب بقطاع غزة، من قادة كل من أمريكا ومصر وقطر وتركيا، وشارك في القمة القمة قادة ومسؤولين من أكثر من 31 دولة ومنظمة دولية.

وأعلن في 10 أكتوبر الجاري، دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، بعد مفاوضات في شرم الشيخ بوساطة مصرية وقطرية وتركية وأمريكية، وذلك وفق خطة ترامب للسلام في غزة.

وبموجب هذا الاتفاق دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في يوم 10 أكتوبر الجاري، وتتضمن تبادل الأسرى الأحياء والقتلى وانسحاب القوات الإسرائيلية في غزة إلى الخط الأصفر المحدد بين الطرفين، بجانب إدخال المساعدات بكميات تتجاوز 600 شاحنة يوما.