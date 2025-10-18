إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس.. وإسرائيل تعيد جثامين 15 أسيرا

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الرام شمالي القدس المحتلة، فيما سلم الاحتلال جثامين شهداء أسرى.

أعادت إسرائيل جثامين 15 فلسطينيا إلى غزة اليوم السبت، ما يرفع إجمالي الجثث التي سلمتها إلى 135، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان من المقرر أن تعيد إسرائيل جثث 15 فلسطينيا مقابل كل إسرائيلي متوفي يعود.

وسلمت حركة حماس، مساء الجمعة، جثة رهينة إسرائيلي آخر.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، سلمت حماس جثث تسعة إسرائيليين وطالب نيبالي.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن بعض الجثث التي أعيدت يوم السبت كانت تحمل علامات "إساءة معاملة وضرب وتقييد بالأيدي وتعصيب للعينين".

وتقدمت الوزارة بادعاءات مماثلة بشأن جثث أخرى أعيدت سابقًا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

أعلن الدفاع المدني في غزة، السبت، أنّه انتشل جثث 9 فلسطينيين قال إنهم قتلوا في هجوم استهدف حافلة الجمعة، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أطلق النار على مركبة تجاوزت ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس السبت إنّه "بعد التنسيق مع مكتب الصليب الأحمر، طواقم الدفاع المدني تتمكن من انتشال 9 قتلى نتيجة استهداف الاحتلال الاسرائيلي باصا للنازحين شرق حي الزيتون أمس".