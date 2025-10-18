صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استلام 15 جثماناً لشهداء أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عنهم اليوم السبت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثماناً.

و أضافت أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

و في سياق آخر، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن أكثر من 8 آلاف معلم تابعين لها في قطاع غزة مستعدون للمساعدة في عودة الأطفال إلى التعلم واستئناف تعليمهم.

وشددت الأونروا، في منشور عبر صفحتها على منصة، إكس، اليوم، على أنها أكبر منظمة إنسانية تعمل في قطاع غزة، ويجب السماح لها بأداء مهامها دون أي عوائق.

وأشارت إلى أن أطفال غزة حرموا من التعليم لفترة طويلة جدا، مؤكدة ضرورة تمكينهم من العودة إلى مدارسهم في أسرع وقت ممكن.

و حرم أكثر من 785 ألف طالب وطالبة من مقاعد الدراسة، وممارسة حقهم بالتعلم، مع تدمير الحرب نحو 95 بالمئة من المؤسسات التعليمية، و ذلك بفعل العدوان الإسرائيلي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس، والكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، وذلك بعد 735 يوما من العدوان الشامل على الفلسطينيين في غزة.