بمشاركة 16 فريقًا.. جامعة الإسكندرية تختتم الدورة الرمضانية للوافدين

أحمد بسيوني

شهد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، ختام فعاليات الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين، والتي نظمتها إدارة أنشطة الوافدين بالإدارة العامة لرعاية الشباب على ملاعب ستاد الجامعة، بمشاركة 16 فريقًا يمثلون الجاليات الدارسة بالجامعة، وسط أجواء تنافسية متميزة وروح رياضية عالية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة، وشهاب محروس، مدير عام رعاية الشباب، وشريف عبد الرازق، مسئول أنشطة الوافدين، إلى جانب عدد من المشرفين على الأنشطة الرياضية والاجتماعية والأخصائيين الرياضيين بالجامعة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن جامعة الإسكندرية تحرص على توفير بيئة تعليمية وثقافية ورياضية متكاملة للطلاب الوافدين، وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لهم بما يسهم في دمجهم في الأنشطة الطلابية المتنوعة.

وقال إن مثل هذه الفعاليات الرياضية تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل الثقافي بين الطلاب من مختلف الجنسيات، وترسيخ قيم التنافس الشريف والعمل الجماعي بينهم، فضلًا عن إتاحة المجال لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما يعكس الدور الحضاري لجامعة الإسكندرية ومكانتها كوجهة تعليمية متميزة للطلاب من مختلف دول العالم.

وأضاف أن تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية التي تحرص الجامعة على تقديمها للطلاب الوافدين، بما يسهم في تعزيز اندماجهم في الحياة الجامعية وإثراء تجربتهم التعليمية داخل الجامعة.

وفي ختام الفعاليات، قام بتسليم الجوائز للفرق الفائزة، مهنئًا الطلاب بما قدموه من أداء متميز وروح رياضية عالية طوال منافسات البطولة.

وجاءت نتائج الفرق على النحو التالي:
ـ المركز الأول: فريق فلسطين.

ـ المركز الثاني: فريق الكويت.

ـ المركز الثالث: فريق جزر القمر.

الجوائز الفردية:
ـ أفضل لاعب: أيهم مصطفى (فلسطين).

ـ أفضل حارس مرمى: أسفر حمزة (جزر القمر).

ـ هداف البطولة: مرصد محمد (جزر القمر).

الإسكندرية جامعة رمضانية كرة القدم الوافدين

