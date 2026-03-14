مدرسة ثانوية تقيم حفل إفطار جماعيا للطلاب بمشاركة الأقباط والقيادات السياسية بالعياط

نظمت مدرسة “القيم النبيلة” الثانوية بإدارة العياط التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حفل إفطار جماعيا للطلبة والمدرسين وقيادات إدارة العياط التعليمية، بمشاركة الأقباط والقيادات الشعبية والسياسية بمركز العياط، بالإضافة إلى الأهالي من المسلمين والمسيحيين، في تأكيد على روح الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

تجمع الطلاب والمشاركون في فناء المدرسة على أكبر مائدة إفطار جماعي، لرسم صورة جمالية وحضارية لأول مرة داخل المدارس المصرية وسط جو ممزوج بالسعادة والفرحة وتسوده المحبة والأخوة بين جميع المشاركين.

وأكد المشاركون بحفل الإفطار أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، وأهمية دور المؤسسات التعليمية في غرس هذه المبادئ لدى الأجيال الجديدة.

وأعرب هاني عيد، مدير المدرسة، عن سعادته العارمة بهذه المبادرة وهذا الاحتفال، لتعزيز أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، التي تؤكد على وحدة النسيج الوطني المصري.

وقال إنه ولأول مرة تقيم مدرسة حفل إفطار جماعيا للطلاب بمشاركة مجتمعية من جميع الأطياف، لإعطاء صورة نموذجية عن مصر المحروسة وتنمية المشاركة والعطاء في نفوس الطلاب.

كما شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع المحلي، حيث تبادل الجميع التهاني بالشهر الكريم، وسط أجواء ودية تعكس قيم التلاحم والترابط بين أبناء العياط.