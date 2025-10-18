القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟

قال القيادي بحركة حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة بنعم أو لا على ما إذا كانت حماس ستتخلى عن السلاح.

وأضاف أن سلاح الحركة يعتبر موضوعا وطنيا عاما ولا يتعلق بحماس فهناك فصائل أخرى فاعلة على الأرض لديها سلاح.

و تابع نزال أن الحركة ستكون موجودة على الأرض خلال فترة انتقالية تقودها إدارة من التكنوقراط، مضيفا أن وجود الحركة على الأرض مهم لحماية شاحنات المساعدات من اللصوص والعصابات المسلحة.

كما شدد على أنه لابد من الذهاب لانتخابات عامة بعد المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن الحركة تريد هدنة تتراوح بين 3 و5 سنوات لإعادة بناء قطاع غزة وليس للاستعداد لحرب قادمة.

وفي وقت سابق، أطلقت حركة حماس سراح آخر الأسرى الذين كانت تحتجزهم في غزة، مقابل ما يقرب من 2000 أسير ومعتقل فلسطيني، بموجب شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

في الأيام التي تلت الإفراج الأول في 13 أكتوبر، سلمت حماس جثث بعض الرهائن المتوفين الذين كانت تحتجزهم.

وأطلقت حماس سراح الرهائن العشرين الأحياء يوم الاثنين، والرهائن الذين لا يزالون في غزة، والذين أُعلن عن وفاتهم جميعًا.