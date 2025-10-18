مش بتعرف تفتح بوقك قوي .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الغدد اللعابية

تعد أورام الغدد اللعابية نموا غير طبيعي للخلايا يبدأ في هذه الغدد وبالرغم من ندرته إلا أن خطورته كبيرة.

ووفقا لموقع " مايو كلينك " توجد ثلاثة أزواج من الغدد اللعابية الرئيسية تحت الفك وخلفه، وهي الغدد النكفية وغدد تحت اللسان وغدد تحت الفك السفلي وتوجد العديد من الغدد اللعابية الصغيرة الأخرى في الشفاه وداخل الخد وفي أنحاء الفم والحلق

أعراض أورام الغدد اللعابية

تشمل مؤشرات المرض والأعراض المرتبطة بأورام الغدد اللعابية ما يأتي:

وجود كتلة أو تورم بالقرب من الفك أو الرقبة أو الفم.

ضعف العضلات في أحد جانبي الوجه.

الشعور بالخَدَر في جزء من الوجه.

ألم مستمر بالقرب من الغدد اللعابية.

صعوبة في فتح الفم بشكل متسع.

صعوبة في البلع.



متى تزور الطبيب



حدِّد موعدًا طبيًا لزيارة الطبيب او اجري الفحوصات اللازمة لمعرفة الإصابة بأورام الغدد اللعابية.