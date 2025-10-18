القبض على المتهمين بسرقة شبابيك عقار في العاشر من رمضان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن شكوى من سرقة شبابيك سلم أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلين “لأحدهما معلومات جنائية”، مقيمان بمحافظة الشرقية، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة 9 شبابيك بإستخدام مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" وبيع المسروقات لعميلهما "سىء النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية) "تم ضبطه" وأرشد عن المسروقات.

تم التحفظ على مركبة "التروسيكل" وإتخاذ الإجراءات القانونية.