إصابة سائق عقب انقلاب سيارته النقل بالطريق الصحراوى الغربى بقنا

أصيب سائق فى حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد الغذائية بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى.
تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى.
تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد الغذائية على جانب الطريق الصحراوي الغربي، نتج عنه إصابة قائد السيارة.
ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.