ربع جنيه .. شعبة الخضر والفاكهة تكشف تأثير زيادة البنزين على الأسعار

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، تأثيرات رفع أسعار المحروقات على أسعار الخضر والفاكهة، قائلاً: “الموسم الزراعي الشتوي انتهى، حيث تمت زراعته ونزل إلى الأسواق، لكن المشكلة تكمن في تكلفة النقل من حي لآخر ومن محافظة لأخرى، لأن نقل الخضر والفاكهة يعتمد كليًا على السولار”.

زيادات سعرية طفيفة

وتوقّع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن تكون هناك زيادات سعرية طفيفة نتيجة عامل النقل.

وقاطعته الحديدي قائلة: "طفيفة يعني كام؟"، ليرد النجيب: “حوالي 25 قرشًا داخل أحياء القاهرة الكبرى، و50 قرشًا في المحافظات”.



وأضاف: “المشكلة الوحيدة ستكون في تكلفة الإنتاج للموسم القادم، لأن جميع مستلزمات الإنتاج والآلات الزراعية والماكينات تعتمد على السولار، ومن ثم من المتوقع ارتفاع تكلفة الإنتاج وتأثيرها على السعر النهائي، الذي يبدأ في أبريل القادم، أما الموسم الشتوي الحالي فلن يتأثر، لأنه انتهى بالفعل ونزل إلى الأسواق”.