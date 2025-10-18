بشهادة المؤسسات الدولية .. محافظ البنك المركزي ضمن أفضل مسئولي السياسات النقدية حول العالم

قررت مجلة جلوبال فاينانس العالمية والمتخصصة في تقييم البنوك والمؤسسات المصرفية، ضم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ضمن مجموعة افضل محافظي البنوك المركزية حول العالم للعام 2025 الجاري .

وفقا لتقرير صادر عن المجلة تحت عنوان Central Banker Report Cards 2025، المعني بتقييم مستويات أداء صناع السياسات النقدية في أكثر من 100 دولة.



تقرير المجلة ذكر أن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي ، الذي نال تقديراً بارزاً نظراً لنجاحاته الملموسة في إدارة السياسة النقدية وتحقيق استقرار الاقتصاد رغم الظروف الصعبة.

تسلم الجائزة نيابة عن محافظ البنك المركزي، رامى أبو النجا نائب المحافظ، في إحتفالية التي أقيمت صباح اليوم، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور كبار الاقتصاديين والمصرفيين والشخصيات المرموقة وذلك علي هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين .

يعني منح محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ذلك التقييم؛ توثيق الإجراءات الإصلاحية التي يقوم بها البنك المركزي لتطوير سياسته النقدية الداعمة للاقتصاد القومي و الجاذبة للاستثمار بشهادة المؤسسات الدولية.