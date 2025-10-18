قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي
وزيرة التضامن: استراتيجية حقوق الإنسان إطار لتحويل المبادئ المبادئ الدستورية لخطط ملموسة
على الهواء مباشرة.. لحظات رحيل زعيم المعارضة الأرجنتينية بأزمة قلبية
عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة البوكمال بريف دير الزور وأنباء عن وقوع إصابات
لميس الحديدي: إيه المشكلة في بقاء جزء من المحروقات مدعوم لحماية الطبقة المتوسطة؟
فيلم أم كلثوم في ثالت أيام مهرجان الموسيقى العربية
هل السوق العقاري يشهد حالة ركود في مصر؟ هاني جنينة يجيب
مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

كريم عاطف

أزاحت مرسيدس-بنز الستار عن سيارتها الاختبارية فيجن أيكونيك، التي تعكس مزيج فريد بين تراث العلامة العريق ورؤيتها للمستقبل الكهربائي.

ويجمع تصميم فيجن أيكونيك الاختبارية بين روح الكلاسيكيات من ثلاثينيات القرن الماضي وبين أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا السيارات الذكية، كما تتبنى خطوطا انسيابية أنيقة مع غطاء محرك طويل وسقف منخفض يبرز الطابع الرياضي الفاخر.

وتظهر الواجهة الأمامية للسيارة فيجن أيكونيك بشبك مضاء بالكامل يضم مئات النقاط الضوئية المحاطة بإطار كرومي، يتوسطه شعار النجمة الثلاثية المضيء، في حين تأتي المصابيح بتصميم رأسي دقيق يعزز الهوية الجديدة لمرسيدس، ويستكمل التصميم الخلفي الإلهام الكلاسيكي من 300SL بخطوط ناعمة ومصابيح بسيطة تحافظ على صفاء الشكل العام.

أما المقصورة للسيارة فيجن أيكونيك، فهي عالم من الفخامة الهادئة والابتكار، فتاتي عجلة القيادة مستوحاة من سفن القرن التاسع عشر، والعدادات بتصميم ميكانيكي يشبه ساعات الرفاهية، وتضيء لوحة العدادات Zeppelin بإضاءة زرقاء تمتد عبر الزجاج والأبواب، فيما تزين الأجزاء الداخلية خامات راقية من المخمل والصدف والنحاس مع أرضية خشبية أنيقة.

تعتمد السيارة على خلايا شمسية مدمجة في السطح تزيد مدى القيادة حتى 7450 ميلا سنويا، دون الحاجة إلى معادن نادرة أو مواد يصعب إعادة تدويرها، كما تضم نظام ذكاء اصطناعي متطور يقلل استهلاك الطاقة أثناء القيادة الذاتية بنسبة تصل إلى 90%.

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

