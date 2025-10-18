29 ألف سائح يصلون إلى مطاري الغردقة ومرسى علم في أكبر حركة طيران أوروبية هذا الأسبوع

يشهد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان، أكبر استقبال لرحلات الطيران الأوروبية منذ بداية الأسبوع، حيث يستقبلان نحو 29 ألف سائح أوروبي من مختلف الجنسيات، قادمين على متن 162 رحلة طيران دولية من عدة عواصم ومدن أوروبية.

ووفقًا لجداول تشغيل الرحلات المعلنة، تستقبل مدينة الغردقة وحدها 124 رحلة طيران دولية تقل على متنها ما يقرب من 23 ألف سائح أوروبي، ما يجعلها تتصدر المدن السياحية في معدلات الوصول اليومي، بفضل تنوع المقاصد السياحية التي تجمع بين الأنشطة البحرية، والشواطئ، والرحلات السفاري، والغطس بين الشعاب المرجانية.

وفي السياق ذاته، يستقبل مطار مرسى علم الدولي 38 رحلة دولية قادمة من دول أوروبا، ضمن 178 رحلة من المقرر استقبالها خلال الأسبوع الجاري، تقل مجتمعةً ما يزيد على 3 آلاف سائح.

وتتوزع الرحلات القادمة إلى مرسى علم بين 10 رحلات من ألمانيا، و10 من بولندا، و7 من التشيك، و9 من إيطاليا، ورحلتين من سلوفاكيا، ما يعكس تنامي الإقبال الأوروبي على المقاصد السياحية بالبحر الأحمر.

ويؤكد استمرار هذا الزخم السياحي أن مدينتي الغردقة ومرسى علم أصبحتا ضمن أهم الوجهات المفضلة للسائحين الأوروبيين خلال موسم الخريف، بفضل استقرار الطقس واعتدال درجات الحرارة، إلى جانب الاهتمام المتواصل من وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر بتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية.