ياسر جلال: أنا راجل بيحب مراته جدا وربنا بيكرمني بسببها
سرطان الرئة من أخطر الأمراض.. اعرف أعراضه و7 أشياء تزيد الإصابة بالمرض
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام؟
أسامة ربيع: حرب غزة أجبرت 50% من السفن للاتجاه نحو رأس الرجاء الصالح غير الآمن
ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون
اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهمة ترتيب لقاء جنسي مع فتاة قاصر
بترفض تبيعه .. عمرو أديب: أمي كانت بتحل مشاكلنا بالذهب
الصليب الأحمر يتسلم جثتي أسيرين إسرائيليين من حماس تمهيدًا لتسليمهما لجيش الاحتلال
مشهد مؤثر.. وفاة معلم بالمعاش في بورسعيد أثناء الصلاة بالمسجد
​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً
تحذير أمريكي غير مسبوق في ترينيداد وسط توتر متصاعد مع فنزويلا
ستيلانتيس وبوني.إيه آي تطوران سيارات ذاتية القيادة في أوروبا
أخبار البلد

بين التاريخ والمعجزة.. البابا تواضروس في مئوية كنيسة الزيتون

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت،  في الاحتفال بالعيد المئوي لتأسيس وتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، المعروفة بكنيسة الظهور، إحدى أهم الكنائس في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

أقيم الاحتفال بحضور عدد من أصحاب النيافة الأساقفة والكهنة، وممثلي الطوائف والهيئات الكنسية، وجمع كبير من أبناء الكنيسة الذين جاءوا للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية العزيزة.

شاهدة على محبة الله

وخلال كلمته، عبر قداسة البابا عن سعادته بمشاركة الشعب في هذا اليوم المميز، مؤكدًا أن كنيسة الزيتون تظل شاهدة على محبة الله ومعجزاته التي أظهرها على مر العقود.

وتعد كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون من أبرز الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر والعالم، حيث اشتهرت بظهور السيدة العذراء فوقها في 2 أبريل عام 1968، وهو الحدث الذي جذب أنظار العالم كله. 

وشيدت الكنيسة عام 1925 على الطراز البيزنطي، وتتبع إيبارشية وسط القاهرة، وتمتاز بطابعها الروحي المميز، إذ أصبحت منذ ظهور العذراء مزارا روحيا يقصده المؤمنون من داخل مصر وخارجها، كما تحتفظ بعدد من الأيقونات التاريخية التي تعود لبدايات القرن العشرين.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني العذراء مريم بالزيتون الكنسية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

