الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

اسماء محمد

كشف دكتور تيم بوند، عالم الشاي باللجنة الاستشارية للشاي بأمريكا أن فوائد الشاي للقلب معروفة منذ سنوات عديدة، وقد أكدت الأبحاث الحديثة تأثيره الإيجابي على صحة القلب.

مركبات مذهلة في الشاي 

واكدت دراسة نشرت في مجلة Frontiers in Nutrition فوائد الشاي للقلب وركزت على أهمية غناه بالبوليفينول وعلاقته بالتأثير الإيجابي لهذا المشروب.

وكشف الدكتور بوند أن مركبات البوليفينول الفلافانويدية، المسماة "فلافان-3-أولز" في الشاي، تلعب دورا رئيسيا في تحسين ضغط الدم وصحة القلب وخفض خطر الإصابة بالسكري والسكتة الدماغية .

أخطاء ند عمل الشاي تجعله ضار بالصحة

بالاضافة الى أن هذه المركبات الموجودة في الشاي تقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بنسبة تصل ل 19%، كما أنها تخفض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13%.

وأوضح دكتور بوند أن الجمعية الأمريكية للتغذية أوصت بتناول 400-600 ملج يوميا من "فلافان-3-أولز" لتحسين صحة القلب، وهو ما يعادل أربعة أكواب من الشاي يوميا.

مهم للصحة العامة 

وكشفت الدراسات العلمية أن شرب الشاي بانتظام  من كوب إلى أربعة أكواب يوميا ويساعد في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية على المدى الطويل.

يقلل محتوى الفلافونويد في الشاي من نسبة الكوليسترول الضار، ويساعد في ضبط نسبة الجلوكوز في الدم وإدارة الأنسولين، وهو أمر أساسي لمرضى السكري ومقدماته.

الشاي الفتلة

وكشف دكتور بوند أن الشاي مفيد للصحة العامة وليس القلب فقط، والكمية المناسبة منه تتراوح بين 3-4 أكواب من الشاي يوميا وذلك للحصول على 400-600 ملج من مركبات الفلافانول متعددة الفينول حيث تساعد هذه المركبات في تخفيف الالتهاب وتقليل التوتر في الجسم خاصة القلب والأوعية الدموية.

