بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية
وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو
"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
حوادث

القضاء الإداري ينظر 40 طعنا من مرشحي انتخابات النواب 2025

القضاء الإداري
القضاء الإداري
إسلام دياب

انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، من تلقي طعون المرشحين علي انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد غلق باب الترشح ، ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة اليوم الأحد في نظر الطعون، ليصدر أحكام أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين ، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا .

وتلقت محكمة القضاء الإداري علي مدار ٣ أيام عدد ٤٠ طعن علي مستوي جميع محافظات مصر ، من بينهم القاهرة والجيزة ، لتبدء المحكمة في عقد جلسات عاجلة ومكثفة لسرعه الفصل في الطعون قبل المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة .

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعا الماضي ،  في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة .

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025

