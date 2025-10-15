قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
وزير الاستثمار يعرض في واشنطن الإصلاحات الاقتصادية وفرص مصر الواعدة أمام كبرى الشركات العالمية
من الصعيد إلى قلب أوروبا.. مصر تبدأ خطوات الربط الكهربائي باتفاقية تاريخية
لتعزيز الإمدادات في قطاع غزة.. شاحنات الوقود تتجمع بمعبر رفح |تفاصيل
السلطة الفلسطينية تعلن استعدادها الكامل لتشغيل معبر رفح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

لمدة 3 أيام.. الطعن على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة أمام القضاء الإداري

إسلام دياب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام تبدأ من غدً، الخميس 16 أكتوبر، وتنتهي يوم السبت 18 أكتوبر الجارى، للتقدم بالطعون على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة بـ انتخابات مجلس النواب أمام محكمة القضاء الإداري.

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الخميس 16 أكتوبر 2025، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، على أن تنشر بصحيفتى الأخبار والجمهورية.

تغلق لجان تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الأربعاء، في الساعة الثانية مساءً، استعدادًا لإعلان أسماء المرشحين على النظامين الفردي والقائمة.

وصرح القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن لجان تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب باشرت أعمالها بانتظام خلال الثمانية أيام لتلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب بجميع المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

الهيئة الوطنية للانتخابات القضاء الإداري انتخابات مجلس النواب

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

سعر صرف الدولار الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

تحرير 12 محضرًا متنوعًا للمخابز المخالفة بكفر الشيخ

محافظ القاهرة يتفقد" قافلة الخير" للسلع الغذائية بحى وسط تحت شعار "خير مزارعنا لأهالينا"

محافظ القاهرة يتفقد "قافلة الخير" للسلع الغذائية بحي وسط

محافظ كفر الشيخ يوجه بتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمراكز التكنولوجية

بالصور

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

فيديو

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

