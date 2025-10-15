الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الاستعانة بالأطباء من المستشفيات العامة والمركزية والجامعية والقطاع الخاص والأطباء بالمعاش لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والتخصصات الآتية داخل وحدات الرعاية الأولية:

أخصائي باطنة

- أخصائي أطفال

- أخصائي طب أسرة

أخصائي أمراض نفسية

مقابل مادي مجزي

فرصة تساهم في التغيير الحقيقي

شروط التقديم:

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة

أن يكون حاصلاً على ماجستير أو دكتوراه أو ما يعادلهما

خبرة خمس سنوات بعد الماجستير

اجتياز المقابلة الشخصية

المستندات المطلوبة

بيان حالة معتمد من جهة العمل موضحًا به الموقف من الجزاءات

السيرة الذاتية

على من يرغب في التقدم يقدم نسخة من المستندات المطلوبة إلى مكتب وكلاء الوزارات بالمحافظات في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ الإعلان