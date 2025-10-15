وزير الحكم المحلي الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة لقيادة عملية إعادة إعمار قطاع غزة

أكد الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالقيام بدورها الوطني في قطاع غزة، ليس لأهداف سياسية، بل لتقديم الدعم المباشر لأبناء الشعب الفلسطيني في التعافي والإنعاش المبكر وصولًا إلى إعادة الإعمار.

وأضاف حجاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة جاهزة بخططها وكوادرها، وتستند إلى الخطة العربية التي أقرتها القمة العربية في القاهرة مارس الماضي، مؤكدًا أن مؤتمر الإعمار المقرر انعقاده في مصر منتصف الشهر القادم سيشكل منصة حيوية لتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الوطنية لم تغادر قطاع غزة، وحرصت الوزارات على دفع الرواتب ومتابعة المشاريع، مضيفًا أن وزارة الحكم المحلي مسؤولة عن إدارة البلديات والهيئات المحلية وأن نشاطها مستمر بما في ذلك صندوق تطوير البلديات، الذي يدعم مجموعة كبيرة من المشاريع قبل الحرب، مؤكداً الاستعداد لتحريك الكوادر والبدء في المرحلة القادمة فور تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

وأوضح وزير الحكم المحلي أن المؤسسات المدنية والأمنية الوطنية الفلسطينية قادرة على قيادة عملية التعافي وإعادة البناء وتوحيد المؤسسات.

وأشار إلى أن الحكومة تجري مباحثات مع الأطراف الإقليمية والدولية لضمان نجاح عملية إعادة الإعمار، مؤكداً أن جميع المؤسسات الدولية أعربت عن استعدادها لدعم الحكومة الفلسطينية باعتبارها صاحبة الولاية الشرعية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

