الأمم المتحدة: إعمار غزة قد يستغرق أكثر من 10 سنوات بتكلفة 70 مليار دولار

قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بحوالي 70 مليار دولار، في عملية وصفتها بأنها "الأضخم في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرة إلى أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية خلال العامين الماضيين ستستغرق أكثر من عشر سنوات، وقد تمتد لعقود.

ووفق تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فإن أكثر من 60% من الوحدات السكنية في القطاع قد دمرت أو تضررت بشكل بالغ، بينما تعرضت 92% من الطرق لأضرار جسيمة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في البنية التحتية.

ويقدر التقرير الأممي كمية الركام والأنقاض بنحو 55 مليون طن، بينما تُقدّر تكلفة إزالتها وحدها بـ 1.2 مليار دولار، قبل حتى البدء بأي عملية إعادة إعمار فعلية.

وأشار التقرير إلى أن جهود إعادة الإعمار تتطلب تنسيقًا دوليًا واسع النطاق، ودعما ماليا طويل الأمد، حيث ستعدّ هذه العملية من بين أكثر المهام الإنسانية تعقيداً في العصر الحديث.

في السياق ذاته، ذكرت القناة 12 العبرية أن دول الخليج تدرس بجدية المساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، لكنها تشترط وجود ضمانات دولية للفصل بين الدعم الإنساني والجوانب السياسية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تدخلات.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن مؤتمرات دولية قيد الإعداد حالياً، بهدف حشد الدعم وإيجاد آلية رقابة شفافة لإدارة الأموال وضمان استدامة عملية الإعمار.