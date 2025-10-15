قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علاء عرفة: التعاون مع المخرجة زينة عبد الباقي أفاد شخصية الضابط في ولد بنت شايب
القائمة الوطنية من أجل مصر تكرّم بطولات الشهداء بتمثيل أسرهم في انتخابات النواب|تفاصيل
بعد سحب جنسية رئيس بلديتها .. «زيلينسكي» يخضع أوديسا لإدارة عسكرية
الأمم المتحدة: إعمار غزة قد يستغرق أكثر من 10 سنوات بتكلفة 70 مليار دولار
41 مرشحا لمجلس النواب في دمياط
صرف معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد
حبس 6 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي
القابضة الغذائية تطرح عبوة زيت جديدة 700 مللي ضمن منظومة السلع التموينية
مدبولي: مصر أدت واجبها بمنتهى القوة والشفافية والشرف نحو القضية الفلسطينية منذ أول يوم
وزيرة التضامن: توجيهات رئاسية بنفاذ المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بشكل كافٍ ومستدام
تزامنا مع إغلاق باب الترشح.. ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات النواب
صحة غزة: تسلمنا 45 جثمانًا لشهداء أفرج الاحتلال عنهم ضمن صفقة التبادل
أخبار العالم

الأمم المتحدة: إعمار غزة قد يستغرق أكثر من 10 سنوات بتكلفة 70 مليار دولار

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بحوالي 70 مليار دولار، في عملية وصفتها بأنها "الأضخم في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرة إلى أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية خلال العامين الماضيين ستستغرق أكثر من عشر سنوات، وقد تمتد لعقود.

ووفق تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فإن أكثر من 60% من الوحدات السكنية في القطاع قد دمرت أو تضررت بشكل بالغ، بينما تعرضت 92% من الطرق لأضرار جسيمة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في البنية التحتية.

ويقدر التقرير الأممي كمية الركام والأنقاض بنحو 55 مليون طن، بينما تُقدّر تكلفة إزالتها وحدها بـ 1.2 مليار دولار، قبل حتى البدء بأي عملية إعادة إعمار فعلية.

وأشار التقرير إلى أن جهود إعادة الإعمار تتطلب تنسيقًا دوليًا واسع النطاق، ودعما ماليا طويل الأمد، حيث ستعدّ هذه العملية من بين أكثر المهام الإنسانية تعقيداً في العصر الحديث.

في السياق ذاته، ذكرت القناة 12 العبرية أن دول الخليج تدرس بجدية المساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، لكنها تشترط وجود ضمانات دولية للفصل بين الدعم الإنساني والجوانب السياسية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تدخلات.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن مؤتمرات دولية قيد الإعداد حالياً، بهدف حشد الدعم وإيجاد آلية رقابة شفافة لإدارة الأموال وضمان استدامة عملية الإعمار.

