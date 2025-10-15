إعلام عبري: استعدادات مكثفة لتشكيل قوة دولية في غزة

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقارير جديدة بأن العمل جار لإعداد قوة دولية في غزة ضمانا لتنفيذ وقف إطلاق النار.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن القوة ستعمل وفقا للضمانات المتفق عليها بين الطرفين، ومن المُتوقع أن تبدأ مهامها مطلع نوفمبر المقبل.

و أضافت أن إسرائيل ستبدأ المرحلة الثانية من انسحاب قواتها من قطاع غزة في هذا التوقيت، لافتة إلى أن السيناريو الأول المطروح في هذا الخصوص يتضمن نشر 1000 جندي على الأقل، وليس 500 فقط كما كان مقترحا في البداية.

وكشفت عن أن دور القوة الرئيسي يشمل فرض النظام والأمن في قطاع غزة، بالإضافة إلى الإشراف على آلاف العناصر الأمنية الفلسطينية المتوقع دخولها إلى غزة تدريجياً، وذلك بعد إكمال تدريبهم في مصر والأردن.