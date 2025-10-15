قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا الزملكاوي الوحيد بالعائلة.. سميح ساويرس: لن أدعم الزمالك ماليًا قبل وجود إدارة واضحة ومنظمة
قنصل مصر بميلانو يشارك في احتفال الجالية المصرية بذكرى حرب 6 أكتوبر
«الشيوخ الأمريكي» يرفض مشروع قانون جمهوري لتمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق
وسام أبو علي يزف خبرًا سارًا لجمهوره .. شاهد
بعد الوعكة الصحية.. صبري عبدالمنعم يغادر المستشفى ويُوجّه رسالة مؤثرة لجمهوره
عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر
صفقة جديدة.. لاعب زد يدخل اهتمامات الأهلي بالميركاتو الشتوي
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. «بيزيرا» يُهدّد بفسخ عقده بسبب المُستحقات
كمال شعيب يُفجّــر مفاجأة: زيزو «مديون» للزمالك.. وليس له أي مستحقات
سميح ساويرس يكشف: خسرت 200 مليون دولار بسبب قرار استثماري ندمت عليه
محامي الزمالك: ننتظر قرارًا بعودة أرض أكتوبر.. وسنحصل على أرض إضافية في التجمع السادس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فازت بجائزة التميز.. رونزا عمارة تروي حكاية شغفها بالفن: لوحاتي تجسّد طاقة الطبيعة | شاهد

لوحات فنية
لوحات فنية
يارا زكريا

تعتبر الفنانة التشكيلية الشابة رونزا عمارة الطبيعةَ مصدرَ إلهامها الأول الذي لا ينضب، فهي لا تكتفي برسم المشهد الطبيعي كما هو، بل تغوص في جوهره العميق لتعيد صياغته بأسلوبٍ تجريديٍّ مبتكر، تمزج فيه الألوان الزاهية والحركات الديناميكية لتقدّم أعمالًا تحتفي بالحياة وتنوّعها الفطري.

تقول رونزا عمارة في حديثها لموقع صدى البلد إن بداية شغفها بالرسم تعود إلى طفولتها، حين كانت في التاسعة من عمرها، متأثرةً بوالدتها التي كانت معلمة التربية الفنية لها في المرحلة الابتدائية، والتي حرصت على تنمية موهبتها من خلال تزويدها بأدوات الرسم المختلفة وتشجيعها على التجريب الفني، مبينةً أنها بدأت الرسم بالألوان المائية قبل أن تنتقل تدريجيًا إلى أساليب أكثر تنوعًا خلال سنوات دراستها.

وعيٌ أنضج

ورغم صِغر سنها، تظل لوحة جدها التي رسمتها وهي في الثانية عشرة من عمرها محطةً فارقةً في مسيرتها الفنية؛ إذ حاولت من خلالها تجسيد ملامح الشيخوخة والحكمة التي ارتسمت على وجه صاحب الستين عامًا، فكانت تلك التجربة نقطةَ التحوّل نحو وعيٍ فنيٍّ أكثر نضجًا.

تضيف رونزا أن دراستها خلال السنوات الجامعية لم تشغلها عن الفن، لكن شغفها عاد للازدهار مرةً أخرى بشكلٍ احترافي بعد أن تتلمذت على يد العديد من أساتذة كلية الفنون الجميلة من خلال حضورها ورشًا فنية مختلفة، وسعيها المستمر للتواجد في المعارض الفنية.

طاقة الطبيعة 

"لوحاتي تجسّد طاقة الطبيعة النابضة بالحياة في أعمالٍ تجريديةٍ آسِرة"، بهذه الكلمات تُكمل رونزا عمارة حديثها، مؤكدةً أنها تتأثر بمختلف أشكال الفنون في لوحاتها، حيث تلعب الموسيقى دورًا هامًا ومصدرَ إلهامٍ للعديد من أعمالها التي تحمل أسماءَ أعمالٍ غنائية، كما تتأثر بالرقص المعاصر وغالبية أنواع الفنون الأخرى.

وتشير الفنانة الشابة، صاحبة الـ32 عامًا، إلى مشاركتها في العديد من المعارض الفنية حول العالم، كما تعرض أعمالها في عدد من الجاليريهات المصرية، وتطمح إلى المشاركة في مزيد من المعارض داخل مصر حتى تصل لوحاتها إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين بهذا الفن.

وتبيّن أنه في عام 2024 حصلت على جائزتها الأولى، وهي شهادة التميّز عن لوحتها «الأفق المفقود» (Lost Horizon) المشاركة في مهرجان ضي للشباب العربي، ومن خلال هذه اللوحة تؤكد على الحاجة الحيوية للحفاظ على جوهر الحياة الذي يجسده الريف المصري وجماله الأصيل.

وفي ختام حديثها، تؤمن الفنانة الشابة بأن الفن التشكيلي يجب أن يحمل رسالةً وقيمةً تؤثر في المجتمع، وتعكس الحالة الثقافية والاجتماعية لمختلف فئاته وأعماره.

لوحات فنية ألوان فن تشكيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

ترامب وإنفانتينو

أثار حضوره جدلا واسعا.. سر تواجد رئيس الفيفا في قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

جانب من الازالات

لا تهاون مع المُخالفين.. رئيس جهاز 6 أكتوبر: استمرار الضربات الأمنية وضبط 5 سيارات نقل وخلاطة وبامب

جانب من الحدث

الإسكان: الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية

جانب من اللقاء

الخطيب: نسعى لتحقيق توازن في علاقاتنا التجارية عبر استثمارات مباشرة مع شركائنا الدوليين

بالصور

الانسحاب العاطفي.. صمت المشاعر الذي يهدد العلاقات الزوجية

الانسحاب العاطفي
الانسحاب العاطفي
الانسحاب العاطفي

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

فيديو

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد