الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

أحمد البهى

أعلن الفنان إدوارد ، اعتذاره عن طرح لقاء الفنانة عزة سعيد على موقع يوتيوب، بعد الانتقادات التي تعرض لها، بسب ظهور الضيفة وهي تعاني من مشكلة.  

وقال ادوارد: لما فريق الاعداد بلغني بوجود الفنانة عزه سعيد فرحت جدا إني هستضيف فنانة زميلة وموهوبة غايبة بقالها فترة
عن الوسط الفني زي ما دايما بعمل في برنامج القاهرة اليوم، وبستضيف كبار النجوم اللي اسعدونا وبكرمهم.

 

وتابع : واحنا طبعا برنامج هوا ولما لقيت الضيفة عندها مشكلة احترمت ده وقفلت الفقرة قبل ميعادها احتراما ليها من غير ما أبين إني استغربت الكلام ، وهنحذف القيديو من على صفحة القناة لأننا بنحترم كل الناس وأنا بعتزر لو حد زعل مني أكيد مكنتش أقصد حاجهة وحشة ونيتي صافية ذي ما كل الناس تعرف عني إني دايما بحب وبدعم كل فنان. 

وكانت برنامج القاهرة اليوم، المذاع على إحدي القنوات المشفرة قد استضاف الفنانة عزة سعيد، والتي جاءت تصريحاتها غير متناسقة، حيث كشف أن لديها مجموعة أفلام في السينمات حاليًا، وأنها حصلت على جوائز عالمية، كما زعمت أنها حصلت علي جائزة ملكة جمال لبنان ودبي هذا العام، وتسافر أمريكا خلال الفترة القادمة لتشارك في المسابقة أيضًا، وهو ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشننون هجومًا علي القناة ، بعدما شعروا أن الضيفة لديها أزمة أو مشكلة ما، وبالرغم من ذلك استمر اللقاء 13 دقيقة ، كما تم طرحه كاملًا على موقع يوتيوب، قبل أن تقوم القناة بحذفه. 

ادوارد الفنان ادوارد الفنانة عزة سعيد عزة سعيد

