تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 9 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته 9 أخرى، كما بلغ إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

وذكر بيان عن هيئة الميناء اليوم، الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 ألفا و756 طنا شملت 11 ألفا و226 طن يوريا و780 طن ملح و3075 طن مولاس و6675 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79 ألفا و252 طنا شملت 27 ألفا و996 طن قمح و8459 طن حديد و13 ألفا و848 طن خردة و19 ألفا و567 طن فول صويا و1155 طن ذرة و1082 طن خشب زان و5365 طن ابلاكاش و1780 طن بلوكات رخام.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 85 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 126 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 997 حاوية مكافئة.

وأفاد بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 68 ألفا و984 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 70 ألفا و389 طنًا، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4890 حركة.

