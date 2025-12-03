قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
مفيش خروقات.. الائتلاف المصري يتابع عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى
طلعوه من الميه متوفي| تصريحات صادمة من والد أحد المتسابقين عن السباح يوسف محمد
تأخر التصويت في بعض لجان إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية
حسام عبدالمجيد ينتظر عرض قطري وآخر برتغالي للرحيل عن الزمالك
بعد تطبيقها بالبحيرة والقاهرة.. إجراءات مكافحة فيروس ماربورج تصل مدارس الجيزة
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025
التعليم العالي وقطاع الأعمال يطلقان خطة لإنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بإقليم الدلتا
محافظات

محافظ الإسكندرية يصدق على حركة تكليفات مديري مستشفيات بهدف تعزيز كفاءة العمل

أ ش أ

صدق محافظ الإسكندرية أحمد خالد على حركة تكليفات مديري المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، الشكر والتقدير لجميع مديري المستشفيات على ما بذلوه من جهد وعطاء خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن ما تحقق من نجاحات داخل منظومة المستشفيات بالإسكندرية جاء نتاج تعاونهم وحرصهم على خدمة المرضى.

وأعرب عن تمنياته الخالصة بالتوفيق للقيادات التي تم تجديد تكليفها أو تكليفها حديثا، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل الدؤوب والتطوير المستمر، بما يواكب تَوجهات الدولة المصرية ويدعم تنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة في القطاع الصحي طبقا لرؤية مصر 2030.

وأكد أن حركة التكليفات تأتي في إطار رؤية واضحة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في محافظة الإسكندرية، وضخ دماء جديدة ودعم القيادات الشابة وتمكينها، وتعزيز كفاءة الإدارة داخل المستشفيات، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وضمان استمرارية العمل وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وتقدم "بدران" بالتهنئة لمديري المستشفيات، متمنيا لهم خالص التوفيق والسداد، وجاءت التكليفات كالآتي:

د/النادي النادي يوسف قائما بأعمال مدير مستشفى الجمهورية العام
د/أحمد مجدي شحاتة قائما بأعمال مدير مستشفى رأس التين العام
د/محمد عرابي عرابي قائما بأعمال مدير مستشفى برج العرب المركزي
د/ضياء الدين زامل قائما بأعمال مدير مستشفى العامرية العام
د/حسام مسعد السيد قائما بأعمال مدير مستشفى أبو قير العام
د/ هدى رمضان أبو طالب قائما بأعمال مدير مستشفى جمال حمادة المركزي
د/وليد مختار محمد قائما بأعمال مدير مستشفى صدر المعمورة
د/محمد إبراهيم منصور قائما بأعمال مدير مستشفى صدر كوم الشقافة
د/إيمان شكري عبد الرحمن قائما بأعمال مدير مستشفى أطفال الرمل 
د/عصمت محمد إبراهيم قائما بأعمال مدير مستشفى أطفال الأنفوشي
د/ريهام سمير أبو اليزيد قائما بأعمال مدير مستشفى أطفال فوزي معاذ
د/عزة أحمد صبري قائما بأعمال مدير مستشفى دار إسماعيل للولادة
د/أمل الشبراوي قائما بأعمال مدير مستشفى صلاح العوضي
د/شريف إبراهيم إسماعيل قائما بأعمال مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي
د/أحمد محمد لطفي خطاب قائما بأعمال مدير مستشفى الرمد العام
 

محافظ الإسكندرية أحمد خالد حركة تكليفات مديري المستشفيات مديرية الصحة بالإسكندرية تعزيز كفاءة العمل تحسين جودة الخدمات الصحية

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

كيف تفرق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

