قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنوب سيناء.. جلسة حوار مجتمعي لمناقشة مشروع مارينا ومرسى اليخوت بخليج القرش

ايمن محمد
ايمن محمد
ايمن محمد

ترأس اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة مشروع مارينا ومرسى اليخوت بخليج القرش بمدينة شرم الشيخ،

وانعقدت الجلسة بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ بحضور واسع ضم رموز المجتمع المحلي وأعضاء مجلس النواب، ومشايخ و عواقل البدو، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، منها وزارات البيئة والموارد المائية والسياحة، وهيئة تنشيط السياحة، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومديرو المديريات الخدمية، وكذلك محميات جنوب سيناء، وممثلو القطاع الخاص وغرفة شركات السياحة ومجموعة طلعت مصطفى، إضافة إلى ممثلي المجلس القومي للمرأة، والشركة المنفذة للمشروع، و الاستشاري العام، وأهالي جنوب سيناء.

وقدّم الاستشاري الهندسي للمشروع عرضًا شاملًا تناول أهداف المشروع ومراحله المختلفة، والتصميمات المبدئية والخدمات المزمع تنفيذها، إلى جانب العائد الاقتصادي المتوقع ودوره في دعم الحركة السياحية وتعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية لليخوت والسياحة البحرية.

وأكد محافظ جنوب سيناء خلال الجلسة، حرص المحافظة على ترسيخ نهج الحوار المجتمعي في جميع مشروعات التنمية، مشددًا على أن أبناء جنوب سيناء والبدو يمثلون الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل شرم الشيخ.

 وأوضح أن مشروعات التطوير تُنفذ بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والبيئية التي تحفظ الموارد الطبيعية وتدعم التنمية المستدامة.

وأجمعت آراء الحضور على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والفنية المنظمة لمثل هذه المشروعات، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والشعاب المرجانية، وامتثال المشروع للوائح المنظمة للمنشآت البحرية والساحلية، في إطار من التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة.

وأشارت ممثلة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ إلى متابعة الهيئة الدقيقة للدراسات البيئية والفنية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص، بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على البيئة البحرية.

جنوب سيناء شرم الشيخ مارينا خليج القرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

ترشيحاتنا

هاتف Nubia Flip 3

شركة Nubia تطلق أفضل هاتف قابل للطي في 2025

فورد

فورد تحول رانجر Super Duty إلى سيارة فاخرة بسعر 65 ألف دولار

هاتف Red Magic

بأداء فائق| هاتف RedMagic 11 Pro يتصدر عالميًا.. إليك أهم مواصفاته

بالصور

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

فيديو

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد