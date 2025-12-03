جنوب سيناء.. جلسة حوار مجتمعي لمناقشة مشروع مارينا ومرسى اليخوت بخليج القرش

ترأس اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة مشروع مارينا ومرسى اليخوت بخليج القرش بمدينة شرم الشيخ،

وانعقدت الجلسة بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ بحضور واسع ضم رموز المجتمع المحلي وأعضاء مجلس النواب، ومشايخ و عواقل البدو، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، منها وزارات البيئة والموارد المائية والسياحة، وهيئة تنشيط السياحة، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومديرو المديريات الخدمية، وكذلك محميات جنوب سيناء، وممثلو القطاع الخاص وغرفة شركات السياحة ومجموعة طلعت مصطفى، إضافة إلى ممثلي المجلس القومي للمرأة، والشركة المنفذة للمشروع، و الاستشاري العام، وأهالي جنوب سيناء.

وقدّم الاستشاري الهندسي للمشروع عرضًا شاملًا تناول أهداف المشروع ومراحله المختلفة، والتصميمات المبدئية والخدمات المزمع تنفيذها، إلى جانب العائد الاقتصادي المتوقع ودوره في دعم الحركة السياحية وتعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية لليخوت والسياحة البحرية.

وأكد محافظ جنوب سيناء خلال الجلسة، حرص المحافظة على ترسيخ نهج الحوار المجتمعي في جميع مشروعات التنمية، مشددًا على أن أبناء جنوب سيناء والبدو يمثلون الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل شرم الشيخ.

وأوضح أن مشروعات التطوير تُنفذ بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والبيئية التي تحفظ الموارد الطبيعية وتدعم التنمية المستدامة.

وأجمعت آراء الحضور على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والفنية المنظمة لمثل هذه المشروعات، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والشعاب المرجانية، وامتثال المشروع للوائح المنظمة للمنشآت البحرية والساحلية، في إطار من التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة.

وأشارت ممثلة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ إلى متابعة الهيئة الدقيقة للدراسات البيئية والفنية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص، بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على البيئة البحرية.