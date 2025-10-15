محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب

شهد كورنيش مدينة الأقصر اليوم الأربعاء، موقفاً حازماً من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وذلك أثناء تواجده الميداني بالمنطقة.

فقد قام أفراد المتابعة الميدانية لمدينة الأقصر، بتوقيف إحدى عربات الحنطور بعد أن تسببت في تلويث الشارع نتيجة عدم التزام السائق بتخفيف حفاضات الخيل طبقاً للتعليمات المنظمة ، مما تسبب فى سقوط الروث وتلوث الأرض.

وتزامن ذلك مع مرور محافظ الأقصر ، حيث حاول سائق العربة طلب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، إلا أن المحافظ أكد في حزم أنه لا يتهاون مع أي مخالفة أو تجاوز للقانون، موجهاً بالتحفظ على العربة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تطبيقاً للتعليمات وضماناً للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية.