قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

في حدث مثير للجدل، تم ترشيح اسم النجم المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، في انتخابات الكاميرون، ما تسبب في ضجة واسعة عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

الخبر جاء كالصاعقة للمشجعين والمتابعين، حيث كان لترشيح صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تأثير كبير بسبب شهرته الواسعة في عالم كرة القدم، فما القصة؟

بدأت في الكاميرون عملية فرز الأصوات عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأول، الأحد، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع في بلد يحكمه الرئيس بول بيا منذ أكثر من 4 عقود.

ويسعى بيا -الذي يتولى السلطة منذ عام 1982 ويُعد أقدم رؤساء العالم سنا (92 عاما)- للفوز بولاية ثامنة، في وقت يرى فيه مراقبون أن قبضته المحكمة على مؤسسات الدولة، إضافة إلى تشتت المعارضة بين 9 مرشحين، تجعل فرصه في البقاء بالحكم مرتفعة.

ورغم ذلك، أظهرت الحملة الانتخابية زخما غير مسبوق للمعارضة، خصوصا مع بروز المرشح عيسى تشيروما (76 عاما) المتحدث الحكومي السابق الذي نجح في حشد جماهير واسعة داعية إلى إنهاء حكم بيا، وحصل على دعم من بعض الأحزاب ومنظمات مدنية.

وكان أكثر من 8 ملايين ناخب قد سجلوا أسماءهم في القوائم، لكن مراكز الاقتراع شهدت إقبالا متواضعا وسط إجراءات أمنية مشددة، خاصة في العاصمة ياوندي، حيث أدلى بيا بصوته في حي باستوس الراقي قرب القصر الرئاسي.

ظهرت صورة لمحمد صلاح على الموقع الرسمي للهيئة الانتخابية الكاميرونية (Elecam)، وهي الجهة المسئولة عن تنظيم الانتخابات في البلاد.

وقد أثارت هذه الواقعة تساؤلات عديدة بشأن دقة وسلامة السجلات الانتخابية الكاميرونية. 

الغريب أن الاسم المرفق بالصورة يتكون من الأحرف الأولى للوحة المفاتيح "AZERTY"، ما جعل الكثير يعتبر ذلك مزحة أو خطأ غير مقصود.

حتى الآن، لم تصدر السلطات الكاميرونية أي تعليق رسمي على هذه الواقعة، ولكن الحادثة جددت المخاوف من وجود ثغرات في النظام الانتخابي الإلكتروني.

يأتي هذا في وقت حساس بالنسبة للكاميرون، حيث يسعى الكثيرون لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. نقاشات مكثفة تدور حول مدى فعالية النظام الانتخابي، وكمية المعلومات المتاحة والتي يمكن أن تؤثر في النتائج.

