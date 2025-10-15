41 مرشحا لمجلس النواب في دمياط

أ ش أ

أغلقت محكمة دمياط الابتدائية برئاسة المستشار محمد قمرة، اليوم الأربعاء، باب تلقّي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، بإجمالي 41 مرشحًا تقدموا بأوراقهم.

وكاتن من بين المرشحين، 36 على النظام الفردي في دائرتين مخصص لهما 9 مقاعد، بالإضافة إلى 5 مرشحين على القائمة.

وتقدّم 22 مرشحًا في الدائرة الأولى التي تضم مركز وبندر دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفر البطيخ، بالإضافة إلى 19 مرشحًا في الدائرة الثانية التي تشمل مراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا.

كما تقدم 5 مرشحين على القائمة الوطنية لتحالف الأحزاب، وهم:

نادر الداجن

الدكتورة مروة صالح

عبير فتح الله (عن حزب حماة الوطن)

إيمان عبد القادر (عن حزب الجبهة الوطنية)

محمد فتحي فريد (عن حزب الإصلاح والتنمية)