أمين تنظيم الجيل: الحزب تقدم بقائمتين للحزب بشرق وغرب الدلتا لخوض انتخابات النواب 2025

صرح أحمد محسن قاسم أمين، تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أن حزب الجيل برئاسة النائب ناجي الشهابي قد تقدم في الساعات الأخيرة بقائمتين انتخابيتين في شرق الدلتا على محافظات شمال وجنوب سيناء ودمياط والشرقية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ضمت ٨٠ مرشحا من كوادر وقيادات وأعضاء الحزب.

كما تقدم الحزب بقائمة أخرى ضمت ٨٠ مرشحا من الحزب ايضاً على مستوى قطاع قطاع غرب الدلتا الذي يضم المحافظات اسكندرية و البحيرة ومرسى مطروح.

وأضاف قاسم أن الحزب يسعى من خلال خطة ورؤية طموحة إلى تعزيز ورفع الوعي السياسي وكذلك دعم التعددية الحزبية والسياسية بما يصب في صالح استقرار الدولة التي تعززها المشاركة السياسية.

واختتم قاسم بأن الحزب مشارك ايضاً على المستوى الفردي في العديد من الدوائر بالمحافظات من خلال كوادره وقياداته الشعبية ورموز العمل الجماهيري.