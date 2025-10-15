أبو هميلة أبرزهم.. أسماء مرشحي الشعب الجمهوري في القائمة الوطنية لانتخابات النواب

أكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الحزب يستعد لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، بروح تنافسية عالية وإصرار على تحقيق تمثيل مشرف يليق بتاريخ الحزب ودوره الوطني.

وقال أبو هميلة في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن مشاركة الحزب في القائمة الوطنية تأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية التنسيق بين القوى السياسية لخدمة المواطن ودعم مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الحزب يدفع بعدد من الكفاءات المتميزة القادرة على تمثيل مختلف الفئات المجتمعية تحت قبة البرلمان.

أبرز الأسماء حزب الشعب الجمهوري ضمن القائمة الوطنية

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن أبرز الأسماء حزب الشعب الجمهوري ضمن القائمة الوطنية هم:

محمد أبو هميلة، نجلاء العسيلي، محمد جنيدي، شذا عبد الله حبيب، إيلاريا حارص، عادل البدرماني، مصطفى محمد البهي، نانسي بطرس.

وشدد أبو هميلة على أن الحزب يدخل الانتخابات بثقة تامة في وعي الناخب المصري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب نوابًا يعبرون بصدق عن تطلعات المواطن، ويعملون من أجل مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

