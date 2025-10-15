قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من زوغره زملكاوي| حسام عبد المجيد يتلقى عرضا رسميا للاحتراف .. تفاصيل
تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يتوجّه إلى نيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
برلمان

أبو هميلة أبرزهم.. أسماء مرشحي الشعب الجمهوري في القائمة الوطنية لانتخابات النواب

محمد أبو هميلة
محمد أبو هميلة
حسن رضوان

أكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الحزب يستعد لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، بروح تنافسية عالية وإصرار على تحقيق تمثيل مشرف يليق بتاريخ الحزب ودوره الوطني.

وقال أبو هميلة في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن مشاركة الحزب في القائمة الوطنية تأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية التنسيق بين القوى السياسية لخدمة المواطن ودعم مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الحزب يدفع بعدد من الكفاءات المتميزة القادرة على تمثيل مختلف الفئات المجتمعية تحت قبة البرلمان.

أبرز الأسماء حزب الشعب الجمهوري ضمن القائمة الوطنية

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن أبرز الأسماء حزب الشعب الجمهوري ضمن القائمة الوطنية هم:
محمد أبو هميلة، نجلاء العسيلي، محمد جنيدي، شذا عبد الله حبيب، إيلاريا حارص، عادل البدرماني، مصطفى محمد البهي، نانسي بطرس.

وشدد أبو هميلة على أن الحزب يدخل الانتخابات بثقة تامة في وعي الناخب المصري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب نوابًا يعبرون بصدق عن تطلعات المواطن، ويعملون من أجل مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.
 

