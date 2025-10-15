أبو هميلة: مستعدون لانتخابات النواب والمنافسة بقوة ضمن القائمة الوطنية

أكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الحزب يدخل سباق انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، بروح من التنافس الجاد والاستعداد الكامل.

حزب الشعب الجمهوري يمتلك قاعدة جماهيرية قوية

وقال أبو هميلة في تصريح خاص لصدي البلد، إن حزب الشعب الجمهوري يمتلك قاعدة جماهيرية قوية ورؤية واضحة لدعم جهود الدولة في التنمية والإصلاح، مشيرًا إلى أن مشاركة الحزب في القائمة الوطنية تأتي استمرارًا لدوره الفاعل داخل البرلمان وخارجه.

وأضاف أن الحزب يضم في القائمة الوطنية عددًا من الأسماء المتميزة التي تعكس التنوع والكفاءة، من بينهم:

محمد أبو هميلة، نجلاء العسيلي، محمد جنيدي، شذا عبد الله حبيب، إيلاريا حارص، عادل البدرماني، مصطفى محمد البهي، نانسي بطرس.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية على أن الحزب جاهز لخوض الانتخابات والمنافسة بقوة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد تحت راية الوطن.