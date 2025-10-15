مصطفى بكري أبرزهم.. حضور لافت للإعلاميين في القائمة الوطنية لانتخابات النواب 2025

شهدت القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب 2025 حضورًا لافتًا لعدد من الإعلاميين البارزين، في مشهد يعكس تزايد ثقة الأحزاب السياسية في رموز الإعلام وقدرتهم على تمثيل الصوت الوطني داخل البرلمان.

وضمت القائمة عددًا من الأسماء الإعلامية المعروفة، جاء في مقدمتهم الإعلامية إنجي أنور عن حزب حماة الوطن، والإعلامية هند رشاد عن حزب مستقبل وطن، إلى جانب الإعلامية آية عبد الرحمن، والإعلامي مصطفى بكري الذي يخوض السباق البرلماني كمستقل، والإعلامية مي كرم جبر.

ويأتي هذا الحضور الإعلامي داخل القائمة الوطنية تأكيدًا على الدور المتنامي للإعلام في دعم الوعي المجتمعي ومساندة القضايا الوطنية من داخل المؤسسة التشريعية.