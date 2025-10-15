قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علاء عرفة: التعاون مع المخرجة زينة عبد الباقي أفاد شخصية الضابط في ولد بنت شايب
القائمة الوطنية من أجل مصر تكرّم بطولات الشهداء بتمثيل أسرهم في انتخابات النواب|تفاصيل
بعد سحب جنسية رئيس بلديتها .. «زيلينسكي» يخضع أوديسا لإدارة عسكرية
الأمم المتحدة: إعمار غزة قد يستغرق أكثر من 10 سنوات بتكلفة 70 مليار دولار
41 مرشحا لمجلس النواب في دمياط
صرف معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد
حبس 6 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي
القابضة الغذائية تطرح عبوة زيت جديدة 700 مللي ضمن منظومة السلع التموينية
مدبولي: مصر أدت واجبها بمنتهى القوة والشفافية والشرف نحو القضية الفلسطينية منذ أول يوم
وزيرة التضامن: توجيهات رئاسية بنفاذ المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بشكل كافٍ ومستدام
تزامنا مع إغلاق باب الترشح.. ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات النواب
صحة غزة: تسلمنا 45 جثمانًا لشهداء أفرج الاحتلال عنهم ضمن صفقة التبادل
برلمان

مصطفى بكري أبرزهم.. حضور لافت للإعلاميين في القائمة الوطنية لانتخابات النواب 2025

مصطفى بكري
مصطفى بكري
حسن رضوان

شهدت القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب 2025 حضورًا لافتًا لعدد من الإعلاميين البارزين، في مشهد يعكس تزايد ثقة الأحزاب السياسية في رموز الإعلام وقدرتهم على تمثيل الصوت الوطني داخل البرلمان.

وضمت القائمة عددًا من الأسماء الإعلامية المعروفة، جاء في مقدمتهم الإعلامية إنجي أنور عن حزب حماة الوطن، والإعلامية هند رشاد عن حزب مستقبل وطن، إلى جانب الإعلامية آية عبد الرحمن، والإعلامي مصطفى بكري الذي يخوض السباق البرلماني كمستقل، والإعلامية مي كرم جبر.

ويأتي هذا الحضور الإعلامي داخل القائمة الوطنية تأكيدًا على الدور المتنامي للإعلام في دعم الوعي المجتمعي ومساندة القضايا الوطنية من داخل المؤسسة التشريعية.

