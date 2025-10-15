قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
وزير الحكم المحلي الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة لقيادة عملية إعادة إعمار قطاع غزة
الخارجية الباكستانية: الاتفاق على وقف إطلاق نار مؤقت مع حركة طالبان لمدة 48 ساعة
السياحة تعتمد ضوابط الحج 2026.. والقرعة 4 نوفمبر
لا يمكن التدخل في تحديد سعره.. رئيس الوزراء يعلق على ارتفاع الذهب
مدبولي: نعمل على رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام والاستفادة من أصول الدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

يتصدرها محمد عيد محجوب.. ننشر قائمة القاهرة لخوض انتخابات النواب

عبد الرحمن سرحان

ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية في القاهرة والتي تقمت بأوراقها رسميا اليوم الأربعاء.

وضمت القائمة الوطنية بالقاهرة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 31 اسما، على رأسهم عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية ومحمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن.

وفيما يلي ننشر أسماء المرشحين:

محمد عباس حلمي – حماة الوطن 
طارق الملا – مستقبل وطن
عاصم الجزار – الجبهة الوطنية
علاء الدين فؤاد – الجبهة الوطنية 
محمد سليمان – مستقبل وطن

- محمد ماهر حامد – مستقبل وطن
- محمد عيد محجوب – مستقل
- أحمد العطيفي – حماة الوطن
- أحمد عبد المعبود – حماة الوطن

- - نورا علي عبد السميع – مستقبل وطن
- سحر عبد المنعم – مستقبل ون
- نيفين حمدي – مستقبل وطن
- شادية خضير – مستقبل وطن
- إسرتاء عادل – مستقبل وطن

محمد زكي الوحش – مستقبل وطن
- أحمد حسام  الدين عوض – مستقبل وطن
- طارق شكري – مستقبل وطن
- إيهاب بدوي – مستقبل وطن
- طارق رضوان – مستقبل وطن
- نانسي علي الشبراوي – مستقبل وطن
- سحر بهاء الدين – مستقبل وطن
- ماجدة بكري – مستقبل وطن
- كريسيتينا عادل – حماة الوطن
- ماريان ملاك – حماة الوطن

- محممود حسين طاهر – حماة الوطن
- بثينة مصباح – حماة الوطن
- مارينا ماهر – الجبهة الوطنية
- زينب محمد – الجبهة الوطنية
- عبد الرحمن سيد محمود – الجبهة الوطنية
- مصطفى أيمن – الجبهة الوطنية
- محمد يسري عبادة – الشعب الجمهوري

