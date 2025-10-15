يتصدرها محمد عيد محجوب.. ننشر قائمة القاهرة لخوض انتخابات النواب

ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية في القاهرة والتي تقمت بأوراقها رسميا اليوم الأربعاء.

وضمت القائمة الوطنية بالقاهرة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 31 اسما، على رأسهم عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية ومحمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن.

وفيما يلي ننشر أسماء المرشحين:

محمد عباس حلمي – حماة الوطن

طارق الملا – مستقبل وطن

عاصم الجزار – الجبهة الوطنية

علاء الدين فؤاد – الجبهة الوطنية

محمد سليمان – مستقبل وطن

- محمد ماهر حامد – مستقبل وطن

- محمد عيد محجوب – مستقل

- أحمد العطيفي – حماة الوطن

- أحمد عبد المعبود – حماة الوطن

- - نورا علي عبد السميع – مستقبل وطن

- سحر عبد المنعم – مستقبل ون

- نيفين حمدي – مستقبل وطن

- شادية خضير – مستقبل وطن

- إسرتاء عادل – مستقبل وطن

محمد زكي الوحش – مستقبل وطن

- أحمد حسام الدين عوض – مستقبل وطن

- طارق شكري – مستقبل وطن

- إيهاب بدوي – مستقبل وطن

- طارق رضوان – مستقبل وطن

- نانسي علي الشبراوي – مستقبل وطن

- سحر بهاء الدين – مستقبل وطن

- ماجدة بكري – مستقبل وطن

- كريسيتينا عادل – حماة الوطن

- ماريان ملاك – حماة الوطن

- محممود حسين طاهر – حماة الوطن

- بثينة مصباح – حماة الوطن

- مارينا ماهر – الجبهة الوطنية

- زينب محمد – الجبهة الوطنية

- عبد الرحمن سيد محمود – الجبهة الوطنية

- مصطفى أيمن – الجبهة الوطنية

- محمد يسري عبادة – الشعب الجمهوري