الإعلامية إنجي أنور تترشح ضمن القائمة الوطنية عن «حماة الوطن» بمحافظة الجيزة

ترشحت الإعلامية إنجي أنور في انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن القائمة الوطنية عن حزب “حماة الوطن” بمحافظة الجيزة، في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتي تشمل محافظات “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر”.

ويبلغ عدد مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب بقطاع الجيزة ووسط وجنوب وشمال الصعيد، 102 مرشح، وذلك بعد التقدم بأوراقها رسميا بمحكمة جنوب الجيزة.

وتضم القائمة الوطنية بالجيزة 23 اسما عن محافظة الجيزة.

وجاءت قائمة الجيزة كالتالي:

محمد محمد محمد أبو العينين

محمد محمود أحمد سعفان

أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم

عبد الوهاب أحمد حسن خليل

هشام حسين محمد حسن

فرح فتحى فرج على

أحمد بهاء الدين احمد شلبي

نافع عبد الهادي مرسى أبو أحمد

محمد محمد أسعد إبراهيم

أحمد على جمعة عوض سرحان

أحمد محمد سعيد محمد شلبى

محمد صلاح صالح أبو هميلة

إيهاب منصور بسطاوى منصور

محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم

محمد مصطفى بكرى محمد

صبورة محمد السيد صالح

هند محمد سامى محمد رشاد

جيلان أحمد السيد عطية

هبه الله أرنست غالى مرجان

أنجى أنور محمد بدر

جيهان بسيوني إبراهيم على شاهين

داليا السيد محمد السيد السعدني

شذا أحمد عبد الله حبيب