قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة
فاكسيرا توقع مذكرة تفاهم جديدة مع سي دي بايو الصينية لتعزيز إنتاج اللقاحات
المستشار حنفي جبالي ضمن القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب بقطاع القاهرة
اختتام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الإغاثة الطبية في غزة: أكثر من 5 آلاف فلسطيني فقدوا أطرافهم ويحتاجون لعمليات عاجلة
وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"
وزير التعليم : الطلاب سيخوضون اختبار “توفاس” الدولي في البرمجة
وزير الصحة: إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر
وزير التعليم: انتهينا من طباعة وتوزيع 230 مليون كتاب مدرسي للترم الأول
سفيرة المكسيك بالقاهرة: مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية
سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإعلامية إنجي أنور تترشح ضمن القائمة الوطنية عن «حماة الوطن» بمحافظة الجيزة

الإعلامية إنجي أنور
الإعلامية إنجي أنور
محمد الشعراوي

ترشحت الإعلامية إنجي أنور في انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن القائمة الوطنية عن حزب “حماة الوطن” بمحافظة الجيزة، في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتي تشمل محافظات “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر”.

ويبلغ عدد مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب بقطاع الجيزة ووسط وجنوب وشمال الصعيد، 102 مرشح، وذلك بعد التقدم بأوراقها رسميا بمحكمة جنوب الجيزة.

وتضم القائمة الوطنية بالجيزة 23 اسما عن محافظة الجيزة.

وجاءت قائمة الجيزة كالتالي:

محمد محمد محمد أبو العينين 
محمد محمود أحمد سعفان
أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم
عبد الوهاب أحمد حسن خليل
هشام حسين محمد حسن
فرح فتحى فرج على
أحمد بهاء الدين احمد شلبي
نافع عبد الهادي مرسى أبو أحمد
محمد محمد أسعد إبراهيم
أحمد على جمعة عوض سرحان
أحمد محمد سعيد محمد شلبى
محمد صلاح صالح أبو هميلة
إيهاب منصور بسطاوى منصور
محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم

محمد مصطفى بكرى محمد
صبورة محمد السيد صالح
هند محمد سامى محمد رشاد
جيلان أحمد السيد عطية
هبه الله أرنست غالى مرجان
أنجى أنور محمد بدر
جيهان بسيوني إبراهيم على شاهين
داليا السيد محمد السيد السعدني
شذا أحمد عبد الله حبيب

حزب حماة الوطن الجيزة الإعلامية إنجي أنور انتخابات مجلس النواب 2025 القائمة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دعاء الفجر

دعاء الفجر.. بـ 9 كلمات لا ينقطع رزقك ويستقر عيشك .. فهل تعرفها؟

جانب من الحادث بسوهاج

نجاة ركاب قطار سوهاج من كارثة بعد انحراف عربتين قبل دخوله المحطة

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

الأنبا توما حبيب

الأنبا توما حبيب يترأس احتفال عيد الوردية المقدسة بحضور جنود مريم بالكتكاتة

مبادرة

الاستدامة الاقتصادية.. جهود مشتركة لمواجهة التجارة غير المشروعة

البنك الزراعى

رئيس مجموعة ائتمان الشركات: البنك الزراعي يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة

بالصور

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

فيديو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد